США заплатят Филиппинам за отказ от покупки российских вертолетов
Посол Карлсон: США выплатят Филиппинам ста миллионов долларов за отказ от российских Ми-17
Вертолет Ми-17 . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. США выплатят Филиппинам около 100 миллионов долларов за расторжение сделки на покупку российских вертолетов, сообщила в понедельник американский посол в Маниле МэриКей Карлсон.
"Решение было принято правительством Филиппин и мы очень благодарны за это", - приводит слова Карлсон сайт телеканала ABS-CBN.
"Госдепартамент США уведомил конгресс в намерении предоставить Филиппинам... 100 миллионов долларов в виде иностранного военного финансирования, или FMF как его называют, для использования в модернизации, согласно потребностям в национальной обороне Филиппин", - сказала посол США.
В августе Минобороны Филиппин подтвердило, что расторгает сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 с российской компанией ООО "Совтехноэкспорт". Как тогда было заявлено, причиной отмены сделки со стороны правительства Филиппин стала "смена в приоритетах, вызванная изменениями в глобальной политике".
Расторгнутый контракт на 12,7 миллиарда филиппинских песо (около 230 миллионов долларов) был подписан Филиппинами с Россией в ноябре прошлого года.