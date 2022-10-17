Рейтинг@Mail.ru
США заплатят Филиппинам за отказ от покупки российских вертолетов - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/vertolety-1824631801.html
США заплатят Филиппинам за отказ от покупки российских вертолетов
США заплатят Филиппинам за отказ от покупки российских вертолетов - РИА Новости, 17.10.2022
США заплатят Филиппинам за отказ от покупки российских вертолетов
США выплатят Филиппинам около 100 миллионов долларов за расторжение сделки на покупку российских вертолетов, сообщила в понедельник американский посол в Маниле... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:49
2022-10-17T15:49
в мире
филиппины
государственный департамент сша
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731473182_444:1:2593:1210_1920x0_80_0_0_f2cab596afa51b20603b880c2482b61a.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. США выплатят Филиппинам около 100 миллионов долларов за расторжение сделки на покупку российских вертолетов, сообщила в понедельник американский посол в Маниле МэриКей Карлсон."Решение было принято правительством Филиппин и мы очень благодарны за это", - приводит слова Карлсон сайт телеканала ABS-CBN.В августе Минобороны Филиппин подтвердило, что расторгает сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 с российской компанией ООО "Совтехноэкспорт". Как тогда было заявлено, причиной отмены сделки со стороны правительства Филиппин стала "смена в приоритетах, вызванная изменениями в глобальной политике".Расторгнутый контракт на 12,7 миллиарда филиппинских песо (около 230 миллионов долларов) был подписан Филиппинами с Россией в ноябре прошлого года.
https://ria.ru/20220727/filippiny-1805256742.html
филиппины
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731473182_849:0:2357:1131_1920x0_80_0_0_51eef1edc5fb8b89e5814655b7d335b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, государственный департамент сша, сша, россия
В мире, Филиппины, Государственный департамент США, США, Россия
15:49 17.10.2022
 
США заплатят Филиппинам за отказ от покупки российских вертолетов

Посол Карлсон: США выплатят Филиппинам ста миллионов долларов за отказ от российских Ми-17

© РИА Новости / Алексей КуденкоВертолет Ми-17
Вертолет Ми-17 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вертолет Ми-17 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. США выплатят Филиппинам около 100 миллионов долларов за расторжение сделки на покупку российских вертолетов, сообщила в понедельник американский посол в Маниле МэриКей Карлсон.
"Решение было принято правительством Филиппин и мы очень благодарны за это", - приводит слова Карлсон сайт телеканала ABS-CBN.
"Госдепартамент США уведомил конгресс в намерении предоставить Филиппинам... 100 миллионов долларов в виде иностранного военного финансирования, или FMF как его называют, для использования в модернизации, согласно потребностям в национальной обороне Филиппин", - сказала посол США.
В августе Минобороны Филиппин подтвердило, что расторгает сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 с российской компанией ООО "Совтехноэкспорт". Как тогда было заявлено, причиной отмены сделки со стороны правительства Филиппин стала "смена в приоритетах, вызванная изменениями в глобальной политике".
Расторгнутый контракт на 12,7 миллиарда филиппинских песо (около 230 миллионов долларов) был подписан Филиппинами с Россией в ноябре прошлого года.
Вертолет Ми-17 - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 10:49
Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 из-за боязни санкций
 
В миреФилиппиныГосударственный департамент СШАСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала