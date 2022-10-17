https://ria.ru/20221017/vertolety-1824631801.html

США заплатят Филиппинам за отказ от покупки российских вертолетов

США заплатят Филиппинам за отказ от покупки российских вертолетов - РИА Новости, 17.10.2022

США заплатят Филиппинам за отказ от покупки российских вертолетов

США выплатят Филиппинам около 100 миллионов долларов за расторжение сделки на покупку российских вертолетов, сообщила в понедельник американский посол в Маниле... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:49

2022-10-17T15:49

2022-10-17T15:49

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. США выплатят Филиппинам около 100 миллионов долларов за расторжение сделки на покупку российских вертолетов, сообщила в понедельник американский посол в Маниле МэриКей Карлсон."Решение было принято правительством Филиппин и мы очень благодарны за это", - приводит слова Карлсон сайт телеканала ABS-CBN.В августе Минобороны Филиппин подтвердило, что расторгает сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 с российской компанией ООО "Совтехноэкспорт". Как тогда было заявлено, причиной отмены сделки со стороны правительства Филиппин стала "смена в приоритетах, вызванная изменениями в глобальной политике".Расторгнутый контракт на 12,7 миллиарда филиппинских песо (около 230 миллионов долларов) был подписан Филиппинами с Россией в ноябре прошлого года.

https://ria.ru/20220727/filippiny-1805256742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, филиппины, государственный департамент сша, сша, россия