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Европейская прокуратура расследует закупку вакцин против коронавируса в ЕС - РИА Новости, 17.10.2022
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Европейская прокуратура расследует закупку вакцин против коронавируса в ЕС
Европейская прокуратура расследует закупку вакцин против коронавируса в ЕС - РИА Новости, 17.10.2022
Европейская прокуратура расследует закупку вакцин против коронавируса в ЕС
Европейская прокуратура расследует закупки вакцин против коронавируса, которые Европейская комиссия осуществляла централизовано от имени всех государств... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:44
2022-10-17T18:44
в мире
здоровье - общество
кристиан виганд
люксембург (округ)
еврокомиссия
евросоюз
astrazeneca
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Европейская прокуратура расследует закупки вакцин против коронавируса, которые Европейская комиссия осуществляла централизовано от имени всех государств Евросоюза."Офис генерального прокурора ЕС подтверждает, что идет расследование по приобретению вакцин против коронавируса в ЕС", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В офисе прокурора пояснили, что подтвердили информацию о проведении расследования, только исходя из его "общественной значимости". Однако там пока не собираются раскрывать какие-либо другие детали следствия.В самой Еврокомиссии пока не знают, с чем связан интерес прокуратуры к закупкам вакцин. "У нас не было никаких контактов с офисом генерального прокурора ЕС по этому вопросу", - сказал официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге Еврокомиссии в понедельник.По его словам, европейская прокуратура является полностью независимым органом.Большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также во время пандемии коронавируса Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva.На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело, в том числе, к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.Европейская прокуратура более года назад приступила к работе в штаб-квартире в Люксембурге, ее главной задачей на первом этапе стала защита бюджета Евросоюза от злоупотреблений.
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в мире, здоровье - общество, кристиан виганд, люксембург (округ), еврокомиссия, евросоюз, astrazeneca
В мире, Здоровье - Общество, Кристиан Виганд, Люксембург (округ), Еврокомиссия, Евросоюз, AstraZeneca
18:44 17.10.2022
 
Европейская прокуратура расследует закупку вакцин против коронавируса в ЕС

Офис генерального прокурора ЕС сообщил о расследовании закупок вакцин против коронавируса

© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в медиабанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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Вакцина Oxford/AstraZeneca. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Европейская прокуратура расследует закупки вакцин против коронавируса, которые Европейская комиссия осуществляла централизовано от имени всех государств Евросоюза.
"Офис генерального прокурора ЕС подтверждает, что идет расследование по приобретению вакцин против коронавируса в ЕС", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В офисе прокурора пояснили, что подтвердили информацию о проведении расследования, только исходя из его "общественной значимости". Однако там пока не собираются раскрывать какие-либо другие детали следствия.
В самой Еврокомиссии пока не знают, с чем связан интерес прокуратуры к закупкам вакцин. "У нас не было никаких контактов с офисом генерального прокурора ЕС по этому вопросу", - сказал официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге Еврокомиссии в понедельник.
По его словам, европейская прокуратура является полностью независимым органом.
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Большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также во время пандемии коронавируса Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva.
На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело, в том числе, к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.
Европейская прокуратура более года назад приступила к работе в штаб-квартире в Люксембурге, ее главной задачей на первом этапе стала защита бюджета Евросоюза от злоупотреблений.
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В миреЗдоровье - ОбществоКристиан ВигандЛюксембург (округ)ЕврокомиссияЕвросоюзAstraZeneca
 
 
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