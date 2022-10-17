https://ria.ru/20221017/ukraina-1824640998.html

Власти Львовской области опровергли информацию о взрывах в регионе

Власти Львовской области опровергли информацию о взрывах в регионе - РИА Новости, 17.10.2022

Власти Львовской области опровергли информацию о взрывах в регионе

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий опроверг информацию о взрывах во Львовской области Украины. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:23

2022-10-17T16:23

2022-10-17T16:23

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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киев

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вооруженные силы рф

telegram (приложение)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий опроверг информацию о взрывах во Львовской области Украины.Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Тернопольской областях."Официально: информация о взрывах во Львовской области, которую во время воздушной тревоги распространили некоторые Telegram-каналы, не подтвердилась. На Львовщине все спокойно. Спасибо нашим воинам на всех фронтах", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221017/trevoga-1824575731.html

https://ria.ru/20221017/vzryvy-1824621314.html

львовская область

киев

украина

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в мире, владимир путин, львовская область, киев, украина, вооруженные силы рф, telegram (приложение)