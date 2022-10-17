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Власти Львовской области опровергли информацию о взрывах в регионе - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824640998.html
Власти Львовской области опровергли информацию о взрывах в регионе
Власти Львовской области опровергли информацию о взрывах в регионе - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Львовской области опровергли информацию о взрывах в регионе
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий опроверг информацию о взрывах во Львовской области Украины. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:23
2022-10-17T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
львовская область
киев
украина
вооруженные силы рф
telegram (приложение)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий опроверг информацию о взрывах во Львовской области Украины.Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Тернопольской областях."Официально: информация о взрывах во Львовской области, которую во время воздушной тревоги распространили некоторые Telegram-каналы, не подтвердилась. На Львовщине все спокойно. Спасибо нашим воинам на всех фронтах", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221017/trevoga-1824575731.html
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львовская область
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в мире, владимир путин, львовская область, киев, украина, вооруженные силы рф, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Львовская область, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ, Telegram (приложение)
16:23 17.10.2022
 
Власти Львовской области опровергли информацию о взрывах в регионе

Глава Львовской военной администрации Козицкий опроверг информацию о взрывах в области

© РИА Новости / Александр ХроленкоЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Александр Хроленко
Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий опроверг информацию о взрывах во Львовской области Украины.
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Тернопольской областях.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 12:48Специальная военная операция на Украине
В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
"Официально: информация о взрывах во Львовской области, которую во время воздушной тревоги распространили некоторые Telegram-каналы, не подтвердилась. На Львовщине все спокойно. Спасибо нашим воинам на всех фронтах", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 15:20Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Тернопольской областях
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЛьвовская областьКиевУкраинаВооруженные силы РФTelegram (приложение)
 
 
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