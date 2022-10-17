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Венгрия вновь отказалась поставлять оружие Украине - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824634728.html
Венгрия вновь отказалась поставлять оружие Украине
Венгрия вновь отказалась поставлять оружие Украине - РИА Новости, 17.10.2022
Венгрия вновь отказалась поставлять оружие Украине
Венгрия продолжает настаивать на отказе от поставок оружия Украине, чтобы не быть втянутой в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:00
2022-10-17T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
петер сийярто
венгрия
украина
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Венгрия продолжает настаивать на отказе от поставок оружия Украине, чтобы не быть втянутой в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Для того, чтобы Венгрия избежала втягивания в войну, мы продолжаем настаивать, что не будем поставлять оружие в Украину", - сказал Сийярто по итогам совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Трансляция выступления велась в соцсетях.Ранее Сийярто объяснял, что Будапешт стремиться обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Владимир Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.
https://ria.ru/20221013/vengriya-1823559523.html
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в мире, петер сийярто, венгрия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петер Сийярто, Венгрия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:00 17.10.2022
 
Венгрия вновь отказалась поставлять оружие Украине

Венгрия продолжает настаивать на отказе от поставок оружия Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Венгрия продолжает настаивать на отказе от поставок оружия Украине, чтобы не быть втянутой в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Для того, чтобы Венгрия избежала втягивания в войну, мы продолжаем настаивать, что не будем поставлять оружие в Украину", - сказал Сийярто по итогам совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Трансляция выступления велась в соцсетях.
Ранее Сийярто объяснял, что Будапешт стремиться обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Владимир Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 02:05
Орбан рассказал, что неоднократно угрожал ЕК наложить вето на новые санкции
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетер СийяртоВенгрияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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