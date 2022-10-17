https://ria.ru/20221017/ukraina-1824634728.html

Венгрия вновь отказалась поставлять оружие Украине

Венгрия вновь отказалась поставлять оружие Украине - РИА Новости, 17.10.2022

Венгрия вновь отказалась поставлять оружие Украине

Венгрия продолжает настаивать на отказе от поставок оружия Украине, чтобы не быть втянутой в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:00

2022-10-17T16:00

2022-10-17T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

петер сийярто

венгрия

украина

ситуация в днр и лнр

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БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Венгрия продолжает настаивать на отказе от поставок оружия Украине, чтобы не быть втянутой в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Для того, чтобы Венгрия избежала втягивания в войну, мы продолжаем настаивать, что не будем поставлять оружие в Украину", - сказал Сийярто по итогам совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Трансляция выступления велась в соцсетях.Ранее Сийярто объяснял, что Будапешт стремиться обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Владимир Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.

https://ria.ru/20221013/vengriya-1823559523.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, петер сийярто, венгрия, украина, ситуация в днр и лнр