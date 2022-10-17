https://ria.ru/20221017/ukraina-1824633831.html

Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему LOGFAS

Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему LOGFAS - РИА Новости, 17.10.2022

Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему LOGFAS

На Украине в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS, сообщил в понедельник министр обороны... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:56

2022-10-17T15:56

2022-10-17T15:56

алексей резников

украина

нато

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. На Украине в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS, сообщил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников."Мы внедряем натовскую LOGFAS для обеспечения учета и логистики. По моему решению происходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО", - написал Резников в социальной сети Facebook*.Он отметил, что Украина уже получила свыше 300 стандартов НАТО, благодаря которым и происходит "масштабная трансформация сил обороны". При этом, по его словам, во время боевых действий украинская армия доказывает эффективное использование предоставленного вооружения, а также "неукоснительное соблюдение обязательств"."Украина вступила в НАТО де-факто – у меня много аргументов. На фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Уверен, что эти доводы скоро закончатся", - подытожил он.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221017/vsu-1824620565.html

https://ria.ru/20221017/ukraina-1824572815.html

https://ria.ru/20221014/arestovich-1824155338.html

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алексей резников, украина, нато