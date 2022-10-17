Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему LOGFAS
Глава Минобороны Резников: Украина переводит военную логистику на натовскую систему LOGFAS
Военнослужащий НАТО во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. На Украине в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS, сообщил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников.
"Мы внедряем натовскую LOGFAS для обеспечения учета и логистики. По моему решению происходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО", - написал Резников в социальной сети Facebook*.
Он отметил, что Украина уже получила свыше 300 стандартов НАТО, благодаря которым и происходит "масштабная трансформация сил обороны". При этом, по его словам, во время боевых действий украинская армия доказывает эффективное использование предоставленного вооружения, а также "неукоснительное соблюдение обязательств".
"Украина вступила в НАТО де-факто – у меня много аргументов. На фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Уверен, что эти доводы скоро закончатся", - подытожил он.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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