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Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему LOGFAS - РИА Новости, 17.10.2022
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Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему LOGFAS
Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему LOGFAS - РИА Новости, 17.10.2022
Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему LOGFAS
На Украине в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS, сообщил в понедельник министр обороны... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:56
2022-10-17T15:56
алексей резников
украина
нато
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. На Украине в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS, сообщил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников."Мы внедряем натовскую LOGFAS для обеспечения учета и логистики. По моему решению происходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО", - написал Резников в социальной сети Facebook*.Он отметил, что Украина уже получила свыше 300 стандартов НАТО, благодаря которым и происходит "масштабная трансформация сил обороны". При этом, по его словам, во время боевых действий украинская армия доказывает эффективное использование предоставленного вооружения, а также "неукоснительное соблюдение обязательств"."Украина вступила в НАТО де-факто – у меня много аргументов. На фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Уверен, что эти доводы скоро закончатся", - подытожил он.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221017/vsu-1824620565.html
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824572815.html
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алексей резников, украина, нато
Алексей Резников, Украина, НАТО
15:56 17.10.2022
 
Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему LOGFAS

Глава Минобороны Резников: Украина переводит военную логистику на натовскую систему LOGFAS

© РИА НовостиВоеннослужащий НАТО во Львовской области
Военнослужащий НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости
Военнослужащий НАТО во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. На Украине в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS, сообщил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников.
"Мы внедряем натовскую LOGFAS для обеспечения учета и логистики. По моему решению происходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО", - написал Резников в социальной сети Facebook*.
Вид Будапешта - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 15:18Специальная военная операция на Украине
Венгрия отказалась участвовать в подготовке украинских военных в Европе
Он отметил, что Украина уже получила свыше 300 стандартов НАТО, благодаря которым и происходит "масштабная трансформация сил обороны". При этом, по его словам, во время боевых действий украинская армия доказывает эффективное использование предоставленного вооружения, а также "неукоснительное соблюдение обязательств".
"Украина вступила в НАТО де-факто – у меня много аргументов. На фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Уверен, что эти доводы скоро закончатся", - подытожил он.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 12:41
WSJ раскрыла, как Украина поставила под угрозу безопасность США
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 18:05
Арестович заявил, что на Украину пролился "золотой оружейный дождь"
 
Алексей РезниковУкраинаНАТО
 
 
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