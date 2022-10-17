https://ria.ru/20221017/ukraina-1824621951.html

Винницкие власти заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры

Винницкие власти заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.10.2022

Винницкие власти заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры

В Винницкой области Украины в результате ракетного обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, заявил в понедельник глава Винницкой областной военной... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:23

2022-10-17T15:23

2022-10-17T15:56

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винницкая область

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Винницкой области Украины в результате ракетного обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, заявил в понедельник глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов."Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры. По предварительным данным, без жертв", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221017/ukraina-1824566139.html

https://ria.ru/20221017/trevoga-1824575731.html

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в мире, винницкая область, украина, владимир путин, киев, вооруженные силы рф