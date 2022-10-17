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Винницкие власти заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры
Винницкие власти заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.10.2022
Винницкие власти заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры
В Винницкой области Украины в результате ракетного обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, заявил в понедельник глава Винницкой областной военной... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:23
2022-10-17T15:23
2022-10-17T15:56
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украина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Винницкой области Украины в результате ракетного обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, заявил в понедельник глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов."Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры. По предварительным данным, без жертв", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824566139.html
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В мире, Винницкая область, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Киев, Вооруженные силы РФ
15:23 17.10.2022 (обновлено: 15:56 17.10.2022)
Винницкие власти заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры
Власти Винницкой области заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры