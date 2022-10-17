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Винницкие власти заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824621951.html
Винницкие власти заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры
Винницкие власти заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.10.2022
Винницкие власти заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры
В Винницкой области Украины в результате ракетного обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, заявил в понедельник глава Винницкой областной военной... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:23
2022-10-17T15:56
в мире
винницкая область
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Винницкой области Украины в результате ракетного обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, заявил в понедельник глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов."Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры. По предварительным данным, без жертв", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824566139.html
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в мире, винницкая область, украина, владимир путин, киев, вооруженные силы рф
В мире, Винницкая область, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Киев, Вооруженные силы РФ
15:23 17.10.2022 (обновлено: 15:56 17.10.2022)
 
Винницкие власти заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры

Власти Винницкой области заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры

CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery / Винница
Винница - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery /
Винница. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Винницкой области Украины в результате ракетного обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, заявил в понедельник глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
"Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры. По предварительным данным, без жертв", - написал он в своем Telegram-канале.
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
12:23Специальная военная операция на Украине
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
12:48Специальная военная операция на Украине
В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВинницкая областьУкраинаВладимир ПутинКиевВооруженные силы РФ
 
 
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