https://ria.ru/20221017/ukraina-1824589812.html
В ЛНР заявили, что наступающие силы ВСУ подгоняют зарубежные наемники
В ЛНР заявили, что наступающие силы ВСУ подгоняют зарубежные наемники - РИА Новости, 17.10.2022
В ЛНР заявили, что наступающие силы ВСУ подгоняют зарубежные наемники
Украинские войска, наступающие на Сватовском направлении в Луганской Народной Республике, не имеют мотивировки, их подгоняют инструкторы-наемники из США и... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:30
2022-10-17T13:30
2022-10-17T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска, наступающие на Сватовском направлении в Луганской Народной Республике, не имеют мотивировки, их подгоняют инструкторы-наемники из США и Европы, сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев."Мотивировка (украинских войск – ред.) очень простая. Это уже неоднократно и пленные рассказывали, что присутствие натовских инструкторов – не просто инструкторов, но и штатных офицеров из Америки, из Европы, которые и… толкают их вперед "освобождать" якобы территории", - сказал Киселев в эфире Первого канала. Он уточнил, что наступление необходимо не тем, кто идет вперед, а тем, кому поставлена задача максимально нанести урон жизнеобеспечению населенных пунктов. Киселев пояснил, что в Сватово в воскресенье и сегодня ночью обстреляли школы, детские садики. По его мнению, инструкторы-наемники, "которые их гонят вперед, им наплевать на украинцев, плевать, сколько их там погибнет"."В этих (украинских – ред.) подразделениях есть местные жители из Лисичанска, Луганска, Сватово, которые хотят прийти и отомстить соседям, …которые остались жить на наших территориях, получают все наши блага, наши паспорта… Здесь мотивация есть – прийти и отомстить, а у остальных какая мотивация?" - добавил Киселев.
https://ria.ru/20221010/naemniki-1822785493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий киселев, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Киселев, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:30 17.10.2022 (обновлено: 13:39 17.10.2022)
В ЛНР заявили, что наступающие силы ВСУ подгоняют зарубежные наемники
Представитель ЛНР Киселев: украинских военных на Сватовском направлении подгоняют наемники