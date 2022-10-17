https://ria.ru/20221017/ukraina-1824589812.html

В ЛНР заявили, что наступающие силы ВСУ подгоняют зарубежные наемники

В ЛНР заявили, что наступающие силы ВСУ подгоняют зарубежные наемники - РИА Новости, 17.10.2022

В ЛНР заявили, что наступающие силы ВСУ подгоняют зарубежные наемники

Украинские войска, наступающие на Сватовском направлении в Луганской Народной Республике, не имеют мотивировки, их подгоняют инструкторы-наемники из США и... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:30

2022-10-17T13:30

2022-10-17T13:39

специальная военная операция на украине

в мире

виталий киселев

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска, наступающие на Сватовском направлении в Луганской Народной Республике, не имеют мотивировки, их подгоняют инструкторы-наемники из США и Европы, сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев."Мотивировка (украинских войск – ред.) очень простая. Это уже неоднократно и пленные рассказывали, что присутствие натовских инструкторов – не просто инструкторов, но и штатных офицеров из Америки, из Европы, которые и… толкают их вперед "освобождать" якобы территории", - сказал Киселев в эфире Первого канала. Он уточнил, что наступление необходимо не тем, кто идет вперед, а тем, кому поставлена задача максимально нанести урон жизнеобеспечению населенных пунктов. Киселев пояснил, что в Сватово в воскресенье и сегодня ночью обстреляли школы, детские садики. По его мнению, инструкторы-наемники, "которые их гонят вперед, им наплевать на украинцев, плевать, сколько их там погибнет"."В этих (украинских – ред.) подразделениях есть местные жители из Лисичанска, Луганска, Сватово, которые хотят прийти и отомстить соседям, …которые остались жить на наших территориях, получают все наши блага, наши паспорта… Здесь мотивация есть – прийти и отомстить, а у остальных какая мотивация?" - добавил Киселев.

https://ria.ru/20221010/naemniki-1822785493.html

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Кирилл Волков

в мире, виталий киселев, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр