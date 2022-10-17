https://ria.ru/20221017/ukraina-1824576896.html
В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Власти Киева, Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины заявили о воздушной тревоге. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:50
2022-10-17T12:50
2022-10-17T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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антон геращенко
мвд украины
киевская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти Киева, Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины заявили о воздушной тревоге.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824575035.html
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черниговская область
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12:50 17.10.2022 (обновлено: 13:26 17.10.2022)
В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу