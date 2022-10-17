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В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824576896.html
В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Власти Киева, Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины заявили о воздушной тревоге. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:50
2022-10-17T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
черниговская область
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мвд украины
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти Киева, Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины заявили о воздушной тревоге.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824575035.html
украина
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черниговская область
киевская область
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в мире, украина, киев, черниговская область, антон геращенко, мвд украины, киевская область, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Черниговская область, Антон Геращенко, МВД Украины, Киевская область, Черкасская область
12:50 17.10.2022 (обновлено: 13:26 17.10.2022)
 
В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

В Киеве, Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти Киева, Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины заявили о воздушной тревоге.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Нанесение удара по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
12:47Специальная военная операция на Украине
Российские военные нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЧерниговская областьАнтон ГеращенкоМВД УкраиныКиевская областьЧеркасская область
 
 
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