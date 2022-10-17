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В Харьковской области частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.10.2022
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В Харьковской области частично восстановили электроснабжение
В Харьковской области частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.10.2022
В Харьковской области частично восстановили электроснабжение
Глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов заявил, что электрики смогли частично восстановить электроснабжение в Чугуевском районе региона,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:48
2022-10-17T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов заявил, что электрики смогли частично восстановить электроснабжение в Чугуевском районе региона, службы работают над ремонтом поврежденных линий электропередач."Продолжаем возобновлять электроснабжение … в районах Харьковщины. Электрики области частично вернули электроснабжение в (городе - ред.) Волчанске, поселке городского типа Белый Колодец и села Волчанской общины Чугуевского района", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.Он отметил, что восстановление критической инфраструктуры Харьковской области продолжается. По его словам, электричество уже есть в жилищах 7700 потребителей общины.По данным украинского "Пятого канала", воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. О новых ударах по критической инфраструктуре сообщала и военная администрация Киева.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221017/nikolaev-1824501749.html
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
12:48 17.10.2022 (обновлено: 13:07 17.10.2022)
 
В Харьковской области частично восстановили электроснабжение

Глава Харьковской области Синегубов сообщил о частичном восстановлении электроснабжения

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов заявил, что электрики смогли частично восстановить электроснабжение в Чугуевском районе региона, службы работают над ремонтом поврежденных линий электропередач.
"Продолжаем возобновлять электроснабжение … в районах Харьковщины. Электрики области частично вернули электроснабжение в (городе - ред.) Волчанске, поселке городского типа Белый Колодец и села Волчанской общины Чугуевского района", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
08:24
В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу
Он отметил, что восстановление критической инфраструктуры Харьковской области продолжается. По его словам, электричество уже есть в жилищах 7700 потребителей общины.
По данным украинского "Пятого канала", воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. О новых ударах по критической инфраструктуре сообщала и военная администрация Киева.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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09:36В мире
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраина
 
 
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