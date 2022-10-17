https://ria.ru/20221017/ukraina-1824566139.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Николаевской, Одесской и Полтавской областей объявили о воздушной тревоге. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:23

2022-10-17T12:23

2022-10-17T12:39

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти Николаевской, Одесской и Полтавской областей объявили о воздушной тревоге."Внимание! Воздушная тревога - область! Ракетная опасность", - написал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале."Воздушная тревога! Вся область!" - заявил в своем Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким."Тревога! Все в укрытия", - написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram-канале.Ранее, по данным украинского "Пятого канала" на шесть утра, воздушная тревога также была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. О новых ударах по критической инфраструктуре сообщала и военная администрация Киева.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы Украины – в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина