12:23 17.10.2022 (обновлено: 12:39 17.10.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Одесской, Полтавской областях Украины
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти Николаевской, Одесской и Полтавской областей объявили о воздушной тревоге.
"Внимание! Воздушная тревога - область! Ракетная опасность", - написал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.
"Воздушная тревога! Вся область!" - заявил в своем Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Тревога! Все в укрытия", - написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram-канале.
Ранее, по данным украинского "Пятого канала" на шесть утра, воздушная тревога также была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. О новых ударах по критической инфраструктуре сообщала и военная администрация Киева.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы Украины – в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.
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