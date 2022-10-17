https://ria.ru/20221017/ukraina-1824557736.html

Австрия не присоединится к миссии Евросоюза по обучению украинских военных

Австрия не присоединится к миссии Евросоюза по обучению украинских военных - РИА Новости, 17.10.2022

Австрия не присоединится к миссии Евросоюза по обучению украинских военных

Австрия не присоединится к миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих, но поддерживает ее, заявил журналистам глава МИД Александер Шалленберг. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:57

2022-10-17T11:57

2022-10-17T11:57

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александер шалленберг

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ВЕНА, 17 окт - РИА Новости. Австрия не присоединится к миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих, но поддерживает ее, заявил журналистам глава МИД Александер Шалленберг."Мы поддерживаем эту миссию... но участие сейчас не планируется", - сказал министр.Он добавил, что, с его точки зрения, такая работа необходима.По словам Шалленберга, вопрос о будущем участии Австрии в данной миссии пока открыт, "мы в последние месяцы видели, что очень многое меняется, мы будем постоянно наблюдать на этим". Министр добавил, что Австрия продолжит поставлять Украине средства защиты, но "не летальное, боевое оружие", поскольку "это противоречит положению о нейтралитете".Главы МИД стран Евросоюза на очередном заседании в Люксембурге в понедельник планируют утвердить новый транш финансовой помощи для украинской армии, а также запуск тренировочной миссии для подготовки украинских военных. Подготовка военных может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован. В настоящее время идет согласование вопроса, какие страны будут участвовать в проекте и кто направит для работы в миссии своих инструкторов. Всего за два года планируется подготовить 15 тысяч украинских военных.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824554428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александер шалленберг, украина, австрия, евросоюз