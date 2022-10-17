Австрия не присоединится к миссии Евросоюза по обучению украинских военных
В МИД Австрии заявили, что страна не присоединится к миссии ЕС по обучению военных Украины
Флаг Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 17 окт - РИА Новости. Австрия не присоединится к миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих, но поддерживает ее, заявил журналистам глава МИД Александер Шалленберг.
"Мы поддерживаем эту миссию... но участие сейчас не планируется", - сказал министр.
Он добавил, что, с его точки зрения, такая работа необходима.
По словам Шалленберга, вопрос о будущем участии Австрии в данной миссии пока открыт, "мы в последние месяцы видели, что очень многое меняется, мы будем постоянно наблюдать на этим". Министр добавил, что Австрия продолжит поставлять Украине средства защиты, но "не летальное, боевое оружие", поскольку "это противоречит положению о нейтралитете".
Главы МИД стран Евросоюза на очередном заседании в Люксембурге в понедельник планируют утвердить новый транш финансовой помощи для украинской армии, а также запуск тренировочной миссии для подготовки украинских военных. Подготовка военных может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован. В настоящее время идет согласование вопроса, какие страны будут участвовать в проекте и кто направит для работы в миссии своих инструкторов. Всего за два года планируется подготовить 15 тысяч украинских военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.