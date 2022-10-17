11:00 17.10.2022 (обновлено: 11:16 17.10.2022)
Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для военной помощи Украине
Боррель призвал не переживать из-за финансов для военной помощи Украине
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Украине.
"Денег достаточно. Не переживайте из-за денег", - сказал Боррель, комментируя вопрос об истощении средств для компенсации военных поставок Киеву.
На прошлой неделе издание Politico сообщало, что ЕС не в состоянии централизовано покрыть все затраты стран-членов, оказывающих военную помощь Украине. По его данным, государства подают слишком много заявок на компенсацию расходов, в то время как средства соответствующего фонда ограничены. Издание, в частности, сообщало, что недополучение полной суммы разозлило Польшу - одного из крупнейших доноров оружия Украине. Некоторое время Варшава блокировала принятие решения, но в итоге согласилась на покрытие 46% затрат. Как ожидается, в понедельник министры иностранных дел ЕС одобрят шестой транш военной помощи Киеву, он составит 500 миллионов евро, союз доведет таким образом общую военную помощь до 3,1 миллиарда евро. Эти средства выделяют из так называемого Европейского фонда мира для частичной компенсации странам ЕС расходов на уже осуществленные военные поставки Украине.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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