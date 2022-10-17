Рейтинг@Mail.ru
В Германии рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824534581.html
В Германии рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине
В Германии рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине - РИА Новости, 17.10.2022
В Германии рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине
Больше всего от конфликта на Украине проиграет не Москва и Киев, а Берлин, заявила в интервью изданию Dlf сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:35
2022-10-17T11:00
в мире
олаф шольц
владимир путин
украина
россия
германия
нато
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Больше всего от конфликта на Украине проиграет не Москва и Киев, а Берлин, заявила в интервью изданию Dlf сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.По ее мнению, Германия рискует быть раздавленной в противостоянии других держав, так как "в бундестаге нет компетентных людей, которые способны отстаивать национальные интересы"."Берлин сделал первый шаг в энергетическом противостоянии с Россией, навредив самому себе. Нужно немедленно ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Что в конечном итоге будет между Украиной и Россией в территориальном плане — не наша проблема. Мы должны заниматься своей страной, тем, что происходит здесь", — подчеркнула депутат.Помимо этого, Вайдель призвала к немедленным переговорам о мире, так как из-за энергетического кризиса Германия сталкивается с реальной угрозой волны банкротств."Мы выступаем за мирные переговоры. Поэтому я поддерживаю Олафа Шольца в его стремлении сохранять контакт с Путиным. Он недавно позвонил российскому лидеру. Сотни часов бесполезных переговоров лучше, чем минута стрельбы; это должно стать нашим кредо, потому что в войне есть только проигравшие", — уверена депутат.Она также предупредила о катастрофических последствиях в случае вступления НАТО в противостояние, назвав такой сценарий развития конфликта самоубийством.К тому же, полагает Вайдель, это нереалистично и несерьезно."Это не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас: нужно срочно остановить боевые действия. Украину также нужно привлечь к ответственности — очень бездумно со стороны западных стран принимать все ее требования", — заключила она.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html
https://ria.ru/20221017/nato-1824514428.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, владимир путин, украина, россия, германия, нато, северный поток — 2, санкции в отношении россии
В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина, Россия, Германия, НАТО, Северный поток — 2, Санкции в отношении России
10:35 17.10.2022 (обновлено: 11:00 17.10.2022)
 
В Германии рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине

Депутат бундестага Вайдель: Германия будет главным проигравшим от конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Больше всего от конфликта на Украине проиграет не Москва и Киев, а Берлин, заявила в интервью изданию Dlf сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.
По ее мнению, Германия рискует быть раздавленной в противостоянии других держав, так как "в бундестаге нет компетентных людей, которые способны отстаивать национальные интересы".
"Берлин сделал первый шаг в энергетическом противостоянии с Россией, навредив самому себе. Нужно немедленно ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Что в конечном итоге будет между Украиной и Россией в территориальном плане — не наша проблема. Мы должны заниматься своей страной, тем, что происходит здесь", — подчеркнула депутат.
Помимо этого, Вайдель призвала к немедленным переговорам о мире, так как из-за энергетического кризиса Германия сталкивается с реальной угрозой волны банкротств.
"Мы выступаем за мирные переговоры. Поэтому я поддерживаю Олафа Шольца в его стремлении сохранять контакт с Путиным. Он недавно позвонил российскому лидеру. Сотни часов бесполезных переговоров лучше, чем минута стрельбы; это должно стать нашим кредо, потому что в войне есть только проигравшие", — уверена депутат.
Она также предупредила о катастрофических последствиях в случае вступления НАТО в противостояние, назвав такой сценарий развития конфликта самоубийством.
Украинские новобранцы во время курса боевой подготовки с британскими военными на юге Англии - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 08:00
В ожидании поражения: Западу еще не поздно отказаться от потерянного
К тому же, полагает Вайдель, это нереалистично и несерьезно.
"Это не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас: нужно срочно остановить боевые действия. Украину также нужно привлечь к ответственности — очень бездумно со стороны западных стран принимать все ее требования", — заключила она.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 09:29
Заявление Путина о НАТО напугало британцев
 
В миреОлаф ШольцВладимир ПутинУкраинаРоссияГерманияНАТОСеверный поток — 2Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала