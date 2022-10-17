10:35 17.10.2022 (обновлено: 11:00 17.10.2022)
В Германии рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине
Депутат бундестага Вайдель: Германия будет главным проигравшим от конфликта на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Больше всего от конфликта на Украине проиграет не Москва и Киев, а Берлин, заявила в интервью изданию Dlf сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.
По ее мнению, Германия рискует быть раздавленной в противостоянии других держав, так как "в бундестаге нет компетентных людей, которые способны отстаивать национальные интересы".
"Берлин сделал первый шаг в энергетическом противостоянии с Россией, навредив самому себе. Нужно немедленно ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Что в конечном итоге будет между Украиной и Россией в территориальном плане — не наша проблема. Мы должны заниматься своей страной, тем, что происходит здесь", — подчеркнула депутат.
Помимо этого, Вайдель призвала к немедленным переговорам о мире, так как из-за энергетического кризиса Германия сталкивается с реальной угрозой волны банкротств.
"Мы выступаем за мирные переговоры. Поэтому я поддерживаю Олафа Шольца в его стремлении сохранять контакт с Путиным. Он недавно позвонил российскому лидеру. Сотни часов бесполезных переговоров лучше, чем минута стрельбы; это должно стать нашим кредо, потому что в войне есть только проигравшие", — уверена депутат.
Она также предупредила о катастрофических последствиях в случае вступления НАТО в противостояние, назвав такой сценарий развития конфликта самоубийством.
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К тому же, полагает Вайдель, это нереалистично и несерьезно.
"Это не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас: нужно срочно остановить боевые действия. Украину также нужно привлечь к ответственности — очень бездумно со стороны западных стран принимать все ее требования", — заключила она.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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