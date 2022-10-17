https://ria.ru/20221017/ukraina-1824534581.html

В Германии рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине

В Германии рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине - РИА Новости, 17.10.2022

В Германии рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине

Больше всего от конфликта на Украине проиграет не Москва и Киев, а Берлин, заявила в интервью изданию Dlf сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:35

2022-10-17T10:35

2022-10-17T11:00

в мире

олаф шольц

владимир путин

украина

россия

германия

нато

северный поток — 2

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Больше всего от конфликта на Украине проиграет не Москва и Киев, а Берлин, заявила в интервью изданию Dlf сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.По ее мнению, Германия рискует быть раздавленной в противостоянии других держав, так как "в бундестаге нет компетентных людей, которые способны отстаивать национальные интересы"."Берлин сделал первый шаг в энергетическом противостоянии с Россией, навредив самому себе. Нужно немедленно ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Что в конечном итоге будет между Украиной и Россией в территориальном плане — не наша проблема. Мы должны заниматься своей страной, тем, что происходит здесь", — подчеркнула депутат.Помимо этого, Вайдель призвала к немедленным переговорам о мире, так как из-за энергетического кризиса Германия сталкивается с реальной угрозой волны банкротств."Мы выступаем за мирные переговоры. Поэтому я поддерживаю Олафа Шольца в его стремлении сохранять контакт с Путиным. Он недавно позвонил российскому лидеру. Сотни часов бесполезных переговоров лучше, чем минута стрельбы; это должно стать нашим кредо, потому что в войне есть только проигравшие", — уверена депутат.Она также предупредила о катастрофических последствиях в случае вступления НАТО в противостояние, назвав такой сценарий развития конфликта самоубийством.К тому же, полагает Вайдель, это нереалистично и несерьезно."Это не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас: нужно срочно остановить боевые действия. Украину также нужно привлечь к ответственности — очень бездумно со стороны западных стран принимать все ее требования", — заключила она.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html

https://ria.ru/20221017/nato-1824514428.html

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россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, олаф шольц, владимир путин, украина, россия, германия, нато, северный поток — 2, санкции в отношении россии