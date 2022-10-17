https://ria.ru/20221017/ukraina-1824534203.html

В двух областях Центральной Украины вновь объявили воздушную тревогу

В двух областях Центральной Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022

В двух областях Центральной Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу вновь объявили в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:33

2022-10-17T10:33

2022-10-17T11:24

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти."Воздушная тревога - область", - написал глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.О воздушной тревоге в Черкасской области сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

https://ria.ru/20221017/udary-1824501651.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, полтавская область, черкасская область, ситуация в днр и лнр