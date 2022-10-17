https://ria.ru/20221017/ukraina-1824534203.html
В двух областях Центральной Украины вновь объявили воздушную тревогу
В двух областях Центральной Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
В двух областях Центральной Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:33
2022-10-17T10:33
2022-10-17T11:24
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти."Воздушная тревога - область", - написал глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.О воздушной тревоге в Черкасской области сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
https://ria.ru/20221017/udary-1824501651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область, черкасская область, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Полтавская область, Черкасская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:33 17.10.2022 (обновлено: 11:24 17.10.2022)
В двух областях Центральной Украины вновь объявили воздушную тревогу
Власти Полтавской и Черкасской областей Украины вновь объявили воздушную тревогу