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В двух областях Центральной Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
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В двух областях Центральной Украины вновь объявили воздушную тревогу
В двух областях Центральной Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
В двух областях Центральной Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:33
2022-10-17T11:24
в мире
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полтавская область
черкасская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти."Воздушная тревога - область", - написал глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.О воздушной тревоге в Черкасской области сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
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в мире, украина, полтавская область, черкасская область, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Полтавская область, Черкасская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:33 17.10.2022 (обновлено: 11:24 17.10.2022)
 
В двух областях Центральной Украины вновь объявили воздушную тревогу

Власти Полтавской и Черкасской областей Украины вновь объявили воздушную тревогу

CC BY-SA 3.0 / Batsv / Памятник на месте отдыха Петра Первого после Полтавской битвы
Памятник на месте отдыха Петра Первого после Полтавской битвы - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC BY-SA 3.0 / Batsv /
Памятник на месте отдыха Петра Первого после Полтавской битвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в Полтавской и Черкасской областях Украины, сообщают местные власти.
"Воздушная тревога - область", - написал глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.
О воздушной тревоге в Черкасской области сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
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