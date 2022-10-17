https://ria.ru/20221017/ukhod-1824752348.html

Американская нефтегазовая Exxon Mobil полностью ушла из России

Американская нефтегазовая Exxon Mobil полностью ушла из России - РИА Новости, 17.10.2022

Американская нефтегазовая Exxon Mobil полностью ушла из России

Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp полностью ушла из России, передает агентство Рейтер со ссылкой на ее официального представителя. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T23:38

2022-10-17T23:38

2022-10-17T23:38

экономика

владимир путин

exxon mobil

россия

роснефть

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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp полностью ушла из России, передает агентство Рейтер со ссылкой на ее официального представителя.Компания, согласно сообщению, заявила, что российские власти "в одностороннем порядке ликвидировали" ее долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-1"."Мы предприняли все усилия для взаимодействия с российским правительством и другими участниками", - цитирует Рейтер пресс-секретаря, назвавшего процедуру "безопасным выходом" с местного рынка.Компания отказалась уточнить, получила ли она компенсацию за активы, стоимость которых оценивается более чем в четыре миллиарда долларов, и собирается ли опротестовывать потери через международный арбитраж.Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil), владеющий его долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча нефти и газа сначала была снижена, а затем полностью остановлена. Другие участники "Сахалина-1" - "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).В результате неделю назад президент РФ Владимир Путин указом распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором "Сахалина-1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.

https://ria.ru/20221012/rabota-1823543945.html

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экономика, владимир путин, exxon mobil, россия, роснефть