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Американская нефтегазовая Exxon Mobil полностью ушла из России - РИА Новости, 17.10.2022
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Американская нефтегазовая Exxon Mobil полностью ушла из России
Американская нефтегазовая Exxon Mobil полностью ушла из России - РИА Новости, 17.10.2022
Американская нефтегазовая Exxon Mobil полностью ушла из России
Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp полностью ушла из России, передает агентство Рейтер со ссылкой на ее официального представителя. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T23:38
2022-10-17T23:38
экономика
владимир путин
exxon mobil
россия
роснефть
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp полностью ушла из России, передает агентство Рейтер со ссылкой на ее официального представителя.Компания, согласно сообщению, заявила, что российские власти "в одностороннем порядке ликвидировали" ее долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-1"."Мы предприняли все усилия для взаимодействия с российским правительством и другими участниками", - цитирует Рейтер пресс-секретаря, назвавшего процедуру "безопасным выходом" с местного рынка.Компания отказалась уточнить, получила ли она компенсацию за активы, стоимость которых оценивается более чем в четыре миллиарда долларов, и собирается ли опротестовывать потери через международный арбитраж.Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil), владеющий его долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча нефти и газа сначала была снижена, а затем полностью остановлена. Другие участники "Сахалина-1" - "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).В результате неделю назад президент РФ Владимир Путин указом распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором "Сахалина-1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.
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экономика, владимир путин, exxon mobil, россия, роснефть
Экономика, Владимир Путин, Exxon Mobil, Россия, Роснефть
23:38 17.10.2022
 
Американская нефтегазовая Exxon Mobil полностью ушла из России

Официальный представитель Exxon Mobil объявил о полном уходе компании из России

© AP PhotoНефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас
Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo
Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp полностью ушла из России, передает агентство Рейтер со ссылкой на ее официального представителя.
Компания, согласно сообщению, заявила, что российские власти "в одностороннем порядке ликвидировали" ее долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".
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"Мы предприняли все усилия для взаимодействия с российским правительством и другими участниками", - цитирует Рейтер пресс-секретаря, назвавшего процедуру "безопасным выходом" с местного рынка.
Компания отказалась уточнить, получила ли она компенсацию за активы, стоимость которых оценивается более чем в четыре миллиарда долларов, и собирается ли опротестовывать потери через международный арбитраж.
Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil), владеющий его долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча нефти и газа сначала была снижена, а затем полностью остановлена. Другие участники "Сахалина-1" - "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
В результате неделю назад президент РФ Владимир Путин указом распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором "Сахалина-1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.
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ЭкономикаВладимир ПутинExxon MobilРоссияРоснефть
 
 
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