https://ria.ru/20221017/ugon-1824680927.html
Самарского полицейского заподозрили в пьяном угоне такси
Самарского полицейского заподозрили в пьяном угоне такси - РИА Новости, 17.10.2022
Самарского полицейского заподозрили в пьяном угоне такси
Полицейские в Самарской области задержали сотрудника МВД, подозреваемого в угоне такси в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:59
2022-10-17T17:59
2022-10-17T17:59
происшествия
самарская область
чапаевск
авто
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 17 окт - РИА Новости. Полицейские в Самарской области задержали сотрудника МВД, подозреваемого в угоне такси в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По данным ведомства, ночью 15 октября в полицию обратился водитель такси. Он сообщил, что неизвестный ему ранее мужчина неправомерно завладел автомобилем Renault Logan и скрылся."Оперативниками собственной безопасности регионального главка и сотрудниками территориального органа внутренних дел в течение двух часов по месту жительства задержан местный житель, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Согласно результатам медицинского освидетельствования, у него установлено алкогольное опьянение", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что позже выяснилось, что задержанный является сотрудником ОМВД России по городу Чапаевску.По данным полиции, собранные оперативниками материалы были направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. "При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавила представитель ведомства.По информации Telegram-каналов, задержанный является начальником полиции Чапаевска, он якобы угрожал водителю такси травматическим пистолетом, из-за чего последний, испугавшись, остановил машину и вышел на улицу. Тогда, по данным Telegram-каналов, полицейский сам сел за руль такси и уехал домой.
https://ria.ru/20221013/uvolnenie-1823844969.html
https://ria.ru/20220729/politsiya-1805902568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, чапаевск, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Самарская область, Чапаевск, Авто, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Самарского полицейского заподозрили в пьяном угоне такси
В Самарской области задержали полицейского, подозреваемого в пьяном угоне такси
САМАРА, 17 окт - РИА Новости. Полицейские в Самарской области задержали сотрудника МВД, подозреваемого в угоне такси в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По данным ведомства, ночью 15 октября в полицию обратился водитель такси. Он сообщил, что неизвестный ему ранее мужчина неправомерно завладел автомобилем Renault
Logan и скрылся.
"Оперативниками собственной безопасности регионального главка и сотрудниками территориального органа внутренних дел в течение двух часов по месту жительства задержан местный житель, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Согласно результатам медицинского освидетельствования, у него установлено алкогольное опьянение", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что позже выяснилось, что задержанный является сотрудником ОМВД России
по городу Чапаевску
.
По данным полиции, собранные оперативниками материалы были направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. "При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавила представитель ведомства.
По информации Telegram-каналов, задержанный является начальником полиции Чапаевска, он якобы угрожал водителю такси травматическим пистолетом, из-за чего последний, испугавшись, остановил машину и вышел на улицу. Тогда, по данным Telegram-каналов, полицейский сам сел за руль такси и уехал домой.