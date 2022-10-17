https://ria.ru/20221017/ugon-1824680927.html

Самарского полицейского заподозрили в пьяном угоне такси

Самарского полицейского заподозрили в пьяном угоне такси - РИА Новости, 17.10.2022

Самарского полицейского заподозрили в пьяном угоне такси

Полицейские в Самарской области задержали сотрудника МВД, подозреваемого в угоне такси в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:59

2022-10-17T17:59

2022-10-17T17:59

происшествия

самарская область

чапаевск

авто

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 17 окт - РИА Новости. Полицейские в Самарской области задержали сотрудника МВД, подозреваемого в угоне такси в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По данным ведомства, ночью 15 октября в полицию обратился водитель такси. Он сообщил, что неизвестный ему ранее мужчина неправомерно завладел автомобилем Renault Logan и скрылся."Оперативниками собственной безопасности регионального главка и сотрудниками территориального органа внутренних дел в течение двух часов по месту жительства задержан местный житель, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Согласно результатам медицинского освидетельствования, у него установлено алкогольное опьянение", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что позже выяснилось, что задержанный является сотрудником ОМВД России по городу Чапаевску.По данным полиции, собранные оперативниками материалы были направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. "При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавила представитель ведомства.По информации Telegram-каналов, задержанный является начальником полиции Чапаевска, он якобы угрожал водителю такси травматическим пистолетом, из-за чего последний, испугавшись, остановил машину и вышел на улицу. Тогда, по данным Telegram-каналов, полицейский сам сел за руль такси и уехал домой.

https://ria.ru/20221013/uvolnenie-1823844969.html

https://ria.ru/20220729/politsiya-1805902568.html

самарская область

чапаевск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, самарская область, чапаевск, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)