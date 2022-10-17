https://ria.ru/20221017/udary-1824501651.html
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре - РИА Новости, 17.10.2022
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре
Военная администрация Киева сообщила в Telegram-канале об ударах по объектам критической инфраструктуры города. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:23
2022-10-17T08:23
2022-10-17T09:06
специальная военная операция на украине
киевская область
киев
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Военная администрация Киева сообщила в Telegram-канале об ударах по объектам критической инфраструктуры города.Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в центре прогремели два взрыва."Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!" — написал он в Telegram.Также поступает информация о взрывах в Одессе.Минувшей ночью и утром власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области, Одессе, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
https://ria.ru/20221017/odessa-1824500254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киевская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Киев
08:23 17.10.2022 (обновлено: 09:06 17.10.2022)
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре
Администрация Киевской области сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры