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В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/udary-1824501651.html
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре - РИА Новости, 17.10.2022
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре
Военная администрация Киева сообщила в Telegram-канале об ударах по объектам критической инфраструктуры города. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:23
2022-10-17T09:06
специальная военная операция на украине
киевская область
киев
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Военная администрация Киева сообщила в Telegram-канале об ударах по объектам критической инфраструктуры города.Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в центре прогремели два взрыва."Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!" — написал он в Telegram.Также поступает информация о взрывах в Одессе.Минувшей ночью и утром власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области, Одессе, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
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киевская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Киев
08:23 17.10.2022 (обновлено: 09:06 17.10.2022)
 
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре

Администрация Киевской области сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры

© AFP 2022 / Dylan CollinsДым на месте взрыва в Киеве
Дым на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / Dylan Collins
Дым на месте взрыва в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Военная администрация Киева сообщила в Telegram-канале об ударах по объектам критической инфраструктуры города.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в центре прогремели два взрыва.
"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!" — написал он в Telegram.
Также поступает информация о взрывах в Одессе.
Минувшей ночью и утром власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и Киевской области, Одессе, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьКиев
 
 
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