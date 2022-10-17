https://ria.ru/20221017/udar-1824498152.html
Власти Сумской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре
Власти Сумской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Сумской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре
Глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры утром в понедельник. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T07:41
2022-10-17T07:41
2022-10-17T07:41
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сумская область
украина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры утром в понедельник."Роменский район... Удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении Живицкого в Telegram-канале.
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сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина
Власти Сумской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре
Глава Сумской области Украины сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры