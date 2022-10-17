https://ria.ru/20221017/udar-1824498152.html

Власти Сумской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре

Власти Сумской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре - РИА Новости, 17.10.2022

Власти Сумской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре

Глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры утром в понедельник. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T07:41

2022-10-17T07:41

2022-10-17T07:41

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры утром в понедельник."Роменский район... Удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении Живицкого в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221015/udary-1824223669.html

сумская область

украина

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сумская область, украина