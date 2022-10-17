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Власти Сумской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/udar-1824498152.html
Власти Сумской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре
Власти Сумской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Сумской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре
Глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры утром в понедельник. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T07:41
2022-10-17T07:41
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры утром в понедельник."Роменский район... Удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении Живицкого в Telegram-канале.
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сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина
07:41 17.10.2022
 
Власти Сумской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре

Глава Сумской области Украины сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры

© ГСЧС Украины по Днепропетровской областиУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва
© ГСЧС Украины по Днепропетровской области
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры утром в понедельник.
"Роменский район... Удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении Живицкого в Telegram-канале.
Хозяйственная постройка разрушенная в результате взрыва в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 02:17Специальная военная операция на Украине
СМИ: власти Украины заявили об ударах по инфраструктуре в Запорожье
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраина
 
 
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