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В Литве начинаются масштабные учения НАТО "Железный волк 2022 II" - РИА Новости, 17.10.2022
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В Литве начинаются масштабные учения НАТО "Железный волк 2022 II"
В Литве начинаются масштабные учения НАТО "Железный волк 2022 II" - РИА Новости, 17.10.2022
В Литве начинаются масштабные учения НАТО "Железный волк 2022 II"
В Литве с понедельника начинаются ежегодные учения с участием 3,5 тысяч военных и 700 единиц боевой техники стран НАТО, сообщило в понедельник командование... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:04
2022-10-17T13:04
в мире
литва
нато
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Литве с понедельника начинаются ежегодные учения с участием 3,5 тысяч военных и 700 единиц боевой техники стран НАТО, сообщило в понедельник командование литовской армии."Международные военные учения "Железный волк 2022 II", организуемые пехотной бригадой сухопутных сил литовской армии, начались в Литве 17 октября. Во время учений продолжительностью две недели на полигоне... будут тренироваться военные из Литвы и девяти других стран НАТО и партнеров: Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии. Всего в учениях будут участвовать около 3500 военных и 700 единиц военной техники - танков, БМП, броневиков, артиллерийских орудий, снабжения и транспорта административного назначения", - говорится в сообщении.Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно осенью и весной.
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в мире, литва, нато
В мире, Литва, НАТО
13:04 17.10.2022
 
В Литве начинаются масштабные учения НАТО "Железный волк 2022 II"

В Литве начинаются масштабные учения НАТО с участием 3500 военных и 700 единиц техники

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Литве с понедельника начинаются ежегодные учения с участием 3,5 тысяч военных и 700 единиц боевой техники стран НАТО, сообщило в понедельник командование литовской армии.
"Международные военные учения "Железный волк 2022 II", организуемые пехотной бригадой сухопутных сил литовской армии, начались в Литве 17 октября. Во время учений продолжительностью две недели на полигоне... будут тренироваться военные из Литвы и девяти других стран НАТО и партнеров: Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии. Всего в учениях будут участвовать около 3500 военных и 700 единиц военной техники - танков, БМП, броневиков, артиллерийских орудий, снабжения и транспорта административного назначения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно осенью и весной.
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