https://ria.ru/20221017/ucheniya-1824582566.html

В Литве начинаются масштабные учения НАТО "Железный волк 2022 II"

В Литве начинаются масштабные учения НАТО "Железный волк 2022 II" - РИА Новости, 17.10.2022

В Литве начинаются масштабные учения НАТО "Железный волк 2022 II"

В Литве с понедельника начинаются ежегодные учения с участием 3,5 тысяч военных и 700 единиц боевой техники стран НАТО, сообщило в понедельник командование... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:04

2022-10-17T13:04

2022-10-17T13:04

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литва

нато

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Литве с понедельника начинаются ежегодные учения с участием 3,5 тысяч военных и 700 единиц боевой техники стран НАТО, сообщило в понедельник командование литовской армии."Международные военные учения "Железный волк 2022 II", организуемые пехотной бригадой сухопутных сил литовской армии, начались в Литве 17 октября. Во время учений продолжительностью две недели на полигоне... будут тренироваться военные из Литвы и девяти других стран НАТО и партнеров: Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии. Всего в учениях будут участвовать около 3500 военных и 700 единиц военной техники - танков, БМП, броневиков, артиллерийских орудий, снабжения и транспорта административного назначения", - говорится в сообщении.Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно осенью и весной.

https://ria.ru/20221008/nato-1822397924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, нато