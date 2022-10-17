https://ria.ru/20221017/ucheniya-1824536822.html

Южная Корея начала регулярные учения с участием США

Южная Корея начала регулярные учения с участием США - РИА Новости, 17.10.2022

Южная Корея начала регулярные учения с участием США

Южная Корея начала регулярные учения, в которых частично примут участия и военные США, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:43

2022-10-17T10:43

2022-10-17T10:43

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ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Южная Корея начала регулярные учения, в которых частично примут участия и военные США, сообщил телеканал NHK.Учения по защите страны продлятся с 17 по 28 октября.Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что "учения проводятся с учетом многочисленных угроз Севера в виде атомной и ракетной программ, с целью повышения уровня взаимодействия в них частично примут участие американские военные, дислоцированные в Республике Корея".В пятницу Северная Корея дважды провела провела артиллерийские стрельбы в сторону Японского и Желтого морей, а также в пятницу она провела 27-й с начала года и 8-й с 25 сентября пуск баллистической ракеты. Согласно данным японского министерства обороны, высота составила 50 километров, дальность полета 650 километров.Артиллерийские стрельбы, предположительно стали ответом на такие же учения Южной Кореи. Как сообщает телеканал, часть снарядов, выпущенных Северной Кореей, легла вблизи морской линии разграничения несмотря на соглашение 2018 года между военными двух стран.Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил, что они могут быть "началом провокации со стороны Северной Кореи".Северная Корея провела с 25 сентября 8 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров, высота составила 1000 километров. Это рекордное расстояние для северокорейских ракет. На севере Японии была объявлена воздушная тревога. Ракетные испытания КНДР проходят на фоне крупномасштабных военных учений в Южной Корее с участием ударной группы авианосца США "Рональд Рейган".Всего с начала года КНДР провела 27 ракетных пусков.

https://ria.ru/20221004/koreya-1821312711.html

https://ria.ru/20221014/kndr-1824053472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, сша, япония