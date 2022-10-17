Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея начала регулярные учения с участием США - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/ucheniya-1824536822.html
Южная Корея начала регулярные учения с участием США
Южная Корея начала регулярные учения с участием США - РИА Новости, 17.10.2022
Южная Корея начала регулярные учения с участием США
Южная Корея начала регулярные учения, в которых частично примут участия и военные США, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:43
2022-10-17T10:43
в мире
южная корея
сша
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152323/08/1523230835_0:104:2400:1454_1920x0_80_0_0_8f4383a882d6b553ffca00f22fb3b8f0.jpg
ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Южная Корея начала регулярные учения, в которых частично примут участия и военные США, сообщил телеканал NHK.Учения по защите страны продлятся с 17 по 28 октября.Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что "учения проводятся с учетом многочисленных угроз Севера в виде атомной и ракетной программ, с целью повышения уровня взаимодействия в них частично примут участие американские военные, дислоцированные в Республике Корея".В пятницу Северная Корея дважды провела провела артиллерийские стрельбы в сторону Японского и Желтого морей, а также в пятницу она провела 27-й с начала года и 8-й с 25 сентября пуск баллистической ракеты. Согласно данным японского министерства обороны, высота составила 50 километров, дальность полета 650 километров.Артиллерийские стрельбы, предположительно стали ответом на такие же учения Южной Кореи. Как сообщает телеканал, часть снарядов, выпущенных Северной Кореей, легла вблизи морской линии разграничения несмотря на соглашение 2018 года между военными двух стран.Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил, что они могут быть "началом провокации со стороны Северной Кореи".Северная Корея провела с 25 сентября 8 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров, высота составила 1000 километров. Это рекордное расстояние для северокорейских ракет. На севере Японии была объявлена воздушная тревога. Ракетные испытания КНДР проходят на фоне крупномасштабных военных учений в Южной Корее с участием ударной группы авианосца США "Рональд Рейган".Всего с начала года КНДР провела 27 ракетных пусков.
https://ria.ru/20221004/koreya-1821312711.html
https://ria.ru/20221014/kndr-1824053472.html
южная корея
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152323/08/1523230835_162:0:2238:1557_1920x0_80_0_0_ca0c05d7b4c7847b2c0cb7ecaf82282c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, сша, япония
В мире, Южная Корея, США, Япония
10:43 17.10.2022
 
Южная Корея начала регулярные учения с участием США

Южная Корея начала регулярные учения с участием военнослужащих США

© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine RallifordАмериканская подводная лодка USS Michigan
Американская подводная лодка USS Michigan - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine Ralliford
Американская подводная лодка USS Michigan. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Южная Корея начала регулярные учения, в которых частично примут участия и военные США, сообщил телеканал NHK.
Учения по защите страны продлятся с 17 по 28 октября.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 03:46
СМИ: Южная Корея предупредила о решительном ответе на запуск ракеты КНДР
Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что "учения проводятся с учетом многочисленных угроз Севера в виде атомной и ракетной программ, с целью повышения уровня взаимодействия в них частично примут участие американские военные, дислоцированные в Республике Корея".
В пятницу Северная Корея дважды провела провела артиллерийские стрельбы в сторону Японского и Желтого морей, а также в пятницу она провела 27-й с начала года и 8-й с 25 сентября пуск баллистической ракеты. Согласно данным японского министерства обороны, высота составила 50 километров, дальность полета 650 километров.
Артиллерийские стрельбы, предположительно стали ответом на такие же учения Южной Кореи. Как сообщает телеканал, часть снарядов, выпущенных Северной Кореей, легла вблизи морской линии разграничения несмотря на соглашение 2018 года между военными двух стран.
Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил, что они могут быть "началом провокации со стороны Северной Кореи".
Северная Корея провела с 25 сентября 8 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров, высота составила 1000 километров. Это рекордное расстояние для северокорейских ракет. На севере Японии была объявлена воздушная тревога. Ракетные испытания КНДР проходят на фоне крупномасштабных военных учений в Южной Корее с участием ударной группы авианосца США "Рональд Рейган".
Всего с начала года КНДР провела 27 ракетных пусков.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 14:49
КНДР продолжила артиллерийские учения близ буферной зоны
 
В миреЮжная КореяСШАЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала