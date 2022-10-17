https://ria.ru/20221017/ucheniya-1824534989.html
В Таджикистане началась активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022"
В Таджикистане началась активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022" - РИА Новости, 17.10.2022
В Таджикистане началась активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022"
Активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022" началась в понедельник в Таджикистане, РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:37
2022-10-17T10:37
2022-10-17T10:37
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022" началась в понедельник в Таджикистане, сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ."Сегодня в Таджикистане на полигоне Харбмайдон началась активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022", - говорится в сообщении.В церемонии открытия учения приняли участие начальник генштаба ВС Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, представители вооруженных сил стран-членов Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ.Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников учений - около 1 000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА. Тема учений - уничтожение незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию страны-члена ОДКБ."Подразделения выполнят специальные задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности, освобождению захваченных объектов, ведению боевых и специальных действий по восстановлению участка государственной границы", - сказал Сидоров.
https://ria.ru/20221014/odkb-1823919391.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, таджикистан, одкб
Россия, Таджикистан, ОДКБ
В Таджикистане началась активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022"
В Таджикистане началась активная фаза совместных учений ОДКБ "Рубеж-2022"
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022" началась в понедельник в Таджикистане, сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.
"Сегодня в Таджикистане на полигоне Харбмайдон началась активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022", - говорится в сообщении.
В церемонии открытия учения приняли участие начальник генштаба ВС Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров
, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, представители вооруженных сил стран-членов Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ.
Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников учений - около 1 000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА. Тема учений - уничтожение незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию страны-члена ОДКБ.
"Подразделения выполнят специальные задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности, освобождению захваченных объектов, ведению боевых и специальных действий по восстановлению участка государственной границы", - сказал Сидоров.