Рейтинг@Mail.ru
В Таджикистане началась активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022" - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/ucheniya-1824534989.html
В Таджикистане началась активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022"
В Таджикистане началась активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022" - РИА Новости, 17.10.2022
В Таджикистане началась активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022"
Активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022" началась в понедельник в Таджикистане, РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:37
2022-10-17T10:37
россия
таджикистан
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758369332_13:0:1450:808_1920x0_80_0_0_5825acf94d0f20a6fff5a8447e6a4d18.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022" началась в понедельник в Таджикистане, сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ."Сегодня в Таджикистане на полигоне Харбмайдон началась активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022", - говорится в сообщении.В церемонии открытия учения приняли участие начальник генштаба ВС Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, представители вооруженных сил стран-членов Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ.Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников учений - около 1 000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА. Тема учений - уничтожение незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию страны-члена ОДКБ."Подразделения выполнят специальные задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности, освобождению захваченных объектов, ведению боевых и специальных действий по восстановлению участка государственной границы", - сказал Сидоров.
https://ria.ru/20221014/odkb-1823919391.html
https://ria.ru/20221012/odkb-1823292068.html
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758369332_97:0:1174:808_1920x0_80_0_0_01b624bd7eb4d76c2dd8affce1510d61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таджикистан, одкб
Россия, Таджикистан, ОДКБ
10:37 17.10.2022
 
В Таджикистане началась активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2022"

В Таджикистане началась активная фаза совместных учений ОДКБ "Рубеж-2022"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ
Военнослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022" началась в понедельник в Таджикистане, сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.
"Сегодня в Таджикистане на полигоне Харбмайдон началась активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 10:14
Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ
В церемонии открытия учения приняли участие начальник генштаба ВС Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, представители вооруженных сил стран-членов Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ.
Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников учений - около 1 000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА. Тема учений - уничтожение незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию страны-члена ОДКБ.
"Подразделения выполнят специальные задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности, освобождению захваченных объектов, ведению боевых и специальных действий по восстановлению участка государственной границы", - сказал Сидоров.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 10:07
В Минобороны Казахстана заявили, что не видят причин для кризиса в ОДКБ
 
РоссияТаджикистанОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала