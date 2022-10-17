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Региональная группировка проведет тактические учения с боевой стрельбой - РИА Новости, 17.10.2022
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Региональная группировка проведет тактические учения с боевой стрельбой
Региональная группировка проведет тактические учения с боевой стрельбой - РИА Новости, 17.10.2022
Региональная группировка проведет тактические учения с боевой стрельбой
Силы региональной группировки Союзного государства проведут на территории Белоруссии тактические учения с боевой стрельбой и пусками зенитных управляемых ракет, РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:00
2022-10-17T18:11
белоруссия
россия
безопасность
союзное государство
в мире
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Силы региональной группировки Союзного государства проведут на территории Белоруссии тактические учения с боевой стрельбой и пусками зенитных управляемых ракет, заявил на брифинге для иностранных военных дипломатов начальник департамента военного сотрудничества белорусского министерства обороны полковник Валерий Ревенко."Воинские части из состава соединения планируется разместить на четырех полигонах вооруженных сил Республики Беларусь в восточной и центральной части страны, после чего они приступят к проведению мероприятий боевой подготовки. Основным содержание указанных мероприятий будут являться тактические учения, в том числе, с боевой стрельбой и пуском зенитных управляемых ракет, тактико-специальные занятия с отработкой вопросов инженерного оборудования районов и рубежей, организации связи, охранения, материально-технического обеспечения", - сказал Ревенко, видео с выступлением опубликовано в понедельник в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824673786.html
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белоруссия, россия, безопасность, в мире
Белоруссия, Россия, Безопасность, Союзное государство, В мире
18:00 17.10.2022 (обновлено: 18:11 17.10.2022)
 
Региональная группировка проведет тактические учения с боевой стрельбой

Минобороны Белоруссии: региональная группировка проведет тактические учения со стрельбой

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкРоссийско-белорусские учения
Российско-белорусские учения - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Силы региональной группировки Союзного государства проведут на территории Белоруссии тактические учения с боевой стрельбой и пусками зенитных управляемых ракет, заявил на брифинге для иностранных военных дипломатов начальник департамента военного сотрудничества белорусского министерства обороны полковник Валерий Ревенко.
"Воинские части из состава соединения планируется разместить на четырех полигонах вооруженных сил Республики Беларусь в восточной и центральной части страны, после чего они приступят к проведению мероприятий боевой подготовки. Основным содержание указанных мероприятий будут являться тактические учения, в том числе, с боевой стрельбой и пуском зенитных управляемых ракет, тактико-специальные занятия с отработкой вопросов инженерного оборудования районов и рубежей, организации связи, охранения, материально-технического обеспечения", - сказал Ревенко, видео с выступлением опубликовано в понедельник в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.
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