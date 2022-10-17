https://ria.ru/20221017/ubiystvo-1824530004.html
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена - РИА Новости, 17.10.2022
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена
Силовики в Подмосковье задержали заказчика и исполнителя заказного убийства мужчины на рынке в Михнево, фигуранты уже арестованы, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:19
2022-10-17T10:19
2022-10-17T10:35
происшествия
ольга врадий
московская область (подмосковье)
ступино
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824533965_18:0:1262:700_1920x0_80_0_0_99cae591cf923768036ed3014354c192.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Силовики в Подмосковье задержали заказчика и исполнителя заказного убийства мужчины на рынке в Михнево, фигуранты уже арестованы, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, житель Подмосковья из-за конфликта со знакомым решил заказать его убийство. К преступлению он привлек другого знакомого, которому пообещал 1,7 миллиона рублей.Как в свою очередь пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший и заказчик были коммерсантами, конфликт между ними произошёл именно на фоне раздела сфер влияния.В результате 16 сентября исполнитель несколько раз выстрелил в жертву на рынке в поселке Михнево городского округа Ступино. Мужчина скончался на месте происшествия. Затем киллер избавился от оружия и одежды.Спустя неделю силовикам удалось задержать исполнителя, и на допросе мужчина во всем признался и сдал заказчика, которого позднее тоже задержали."Предъявлено обвинение двум мужчинам 1989 и 1969 годов рождения. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) и ч. 3 ст. 33 п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.Она добавила, что в ходе следствия выяснилось, что исполнитель ранее был судим за незаконный оборот и изготовление оружия (ст. 222 и ст. 223 УК РФ) и вышел на свободу в сентябре 2021 года.
https://ria.ru/20221001/arest-1820860121.html
https://ria.ru/20220908/prestupniki-1814919919.html
московская область (подмосковье)
ступино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824533965_90:0:1023:700_1920x0_80_0_0_c1dde2b66d9270f092c1c915b8d56516.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ольга врадий, московская область (подмосковье), ступино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ольга Врадий, Московская область (Подмосковье), Ступино, Следственный комитет России (СК РФ)
10:19 17.10.2022 (обновлено: 10:35 17.10.2022)
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена
СК сообщил о задержании заказчика и исполнителя убийства бизнесмена на рынке в Михнево
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Силовики в Подмосковье задержали заказчика и исполнителя заказного убийства мужчины на рынке в Михнево, фигуранты уже арестованы, сообщила
журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, житель Подмосковья из-за конфликта со знакомым решил заказать его убийство. К преступлению он привлек другого знакомого, которому пообещал 1,7 миллиона рублей.
Как в свою очередь пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший и заказчик были коммерсантами, конфликт между ними произошёл именно на фоне раздела сфер влияния.
В результате 16 сентября исполнитель несколько раз выстрелил в жертву на рынке в поселке Михнево городского округа Ступино
. Мужчина скончался на месте происшествия. Затем киллер избавился от оружия и одежды.
Спустя неделю силовикам удалось задержать исполнителя, и на допросе мужчина во всем признался и сдал заказчика, которого позднее тоже задержали.
"Предъявлено обвинение двум мужчинам 1989 и 1969 годов рождения. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) и ч. 3 ст. 33 п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
Она добавила, что в ходе следствия выяснилось, что исполнитель ранее был судим за незаконный оборот и изготовление оружия (ст. 222 и ст. 223 УК РФ) и вышел на свободу в сентябре 2021 года.