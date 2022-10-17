https://ria.ru/20221017/ubiystvo-1824530004.html

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена - РИА Новости, 17.10.2022

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена

Силовики в Подмосковье задержали заказчика и исполнителя заказного убийства мужчины на рынке в Михнево, фигуранты уже арестованы, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:19

2022-10-17T10:19

2022-10-17T10:35

происшествия

ольга врадий

московская область (подмосковье)

ступино

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Силовики в Подмосковье задержали заказчика и исполнителя заказного убийства мужчины на рынке в Михнево, фигуранты уже арестованы, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, житель Подмосковья из-за конфликта со знакомым решил заказать его убийство. К преступлению он привлек другого знакомого, которому пообещал 1,7 миллиона рублей.Как в свою очередь пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший и заказчик были коммерсантами, конфликт между ними произошёл именно на фоне раздела сфер влияния.В результате 16 сентября исполнитель несколько раз выстрелил в жертву на рынке в поселке Михнево городского округа Ступино. Мужчина скончался на месте происшествия. Затем киллер избавился от оружия и одежды.Спустя неделю силовикам удалось задержать исполнителя, и на допросе мужчина во всем признался и сдал заказчика, которого позднее тоже задержали."Предъявлено обвинение двум мужчинам 1989 и 1969 годов рождения. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) и ч. 3 ст. 33 п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.Она добавила, что в ходе следствия выяснилось, что исполнитель ранее был судим за незаконный оборот и изготовление оружия (ст. 222 и ст. 223 УК РФ) и вышел на свободу в сентябре 2021 года.

https://ria.ru/20221001/arest-1820860121.html

https://ria.ru/20220908/prestupniki-1814919919.html

московская область (подмосковье)

ступино

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ольга врадий, московская область (подмосковье), ступино, следственный комитет россии (ск рф)