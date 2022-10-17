Рейтинг@Mail.ru
В Анталье обнаружили тело пропавшего без вести российского туриста - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221017/turist-1824607217.html
В Анталье обнаружили тело пропавшего без вести российского туриста
В Анталье обнаружили тело пропавшего без вести российского туриста - РИА Новости, 17.10.2022
В Анталье обнаружили тело пропавшего без вести российского туриста
Тело пропавшего без вести российского туриста Владислава Сенговича обнаружено в турецкой Анталье спустя 39 дней, пишет в понедельник газета Hürriyet. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:30
2022-10-17T14:30
туризм
кемер
анталья (провинция)
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824606054_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09b26dc31dfa7014c4b82e9b3623c441.jpg
АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Тело пропавшего без вести российского туриста Владислава Сенговича обнаружено в турецкой Анталье спустя 39 дней, пишет в понедельник газета Hürriyet."В районе Кемера Антальи российский турист Владислав Сенгович (47 лет), о котором ничего не было слышно после того, как он отправился на экскурсию в район Чалыштепе 39 дней назад, был найден мертвым на 70-метровом обрыве", - пишет издание.Сообщается, что один из туристов, отправившийся вчера на экскурсию в Чалыштепе в Кемере, увидел тело и сообщил об этом руководству отеля."После получения уведомления полицейское управление района Кемер и команды катеров береговой охраны провели расследование в этом районе. Чтобы снять тело с 70-метрового обрыва, на место происшествия прибыла поисково-спасательная группа командования жандармерии провинции Анталья. Пройдя около 5 километров, команды спустились с утеса и перенесли тело на скалы у моря. Команды береговой охраны также доставили тело на пристань в округе на катере", - уточнило издание.В ходе экспертизы в морге государственной больницы Кемера было установлено, что обувь, шорты и футболка на погибшем принадлежали российскому туристу Владиславу Сенговичу, который пропал без вести в начале сентября."После экспертизы прокуратуры Кемера тело было отправлено в судебно-медицинское учреждение Антальи", - добавила газета.
https://ria.ru/20220907/turisty-1814999987.html
https://ria.ru/20220727/turisty-1805326887.html
кемер
анталья (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824606054_155:0:1595:1080_1920x0_80_0_0_3fb60b5d3712f229c98b0c4f19968e2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемер, анталья (провинция), россия, туризм, новости - туризм
Туризм, Кемер, Анталья (провинция), Россия, Туризм, Новости - Туризм
14:30 17.10.2022
 
В Анталье обнаружили тело пропавшего без вести российского туриста

В Анталье спустя 39 дней обнаружили тело пропавшего без вести туриста из России Сенговича

© Фото : Поисково-спасательная служба жандармерии NehwbbМесто обнаружения тела российского туриста в турецкой Анталье
Место обнаружения тела российского туриста в турецкой Анталье - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Поисково-спасательная служба жандармерии Nehwbb
Место обнаружения тела российского туриста в турецкой Анталье
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Тело пропавшего без вести российского туриста Владислава Сенговича обнаружено в турецкой Анталье спустя 39 дней, пишет в понедельник газета Hürriyet.
"В районе Кемера Антальи российский турист Владислав Сенгович (47 лет), о котором ничего не было слышно после того, как он отправился на экскурсию в район Чалыштепе 39 дней назад, был найден мертвым на 70-метровом обрыве", - пишет издание.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 06:40Туризм
Тела девяти погибших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали со склона
Сообщается, что один из туристов, отправившийся вчера на экскурсию в Чалыштепе в Кемере, увидел тело и сообщил об этом руководству отеля.
"После получения уведомления полицейское управление района Кемер и команды катеров береговой охраны провели расследование в этом районе. Чтобы снять тело с 70-метрового обрыва, на место происшествия прибыла поисково-спасательная группа командования жандармерии провинции Анталья. Пройдя около 5 километров, команды спустились с утеса и перенесли тело на скалы у моря. Команды береговой охраны также доставили тело на пристань в округе на катере", - уточнило издание.
В ходе экспертизы в морге государственной больницы Кемера было установлено, что обувь, шорты и футболка на погибшем принадлежали российскому туристу Владиславу Сенговичу, который пропал без вести в начале сентября.
"После экспертизы прокуратуры Кемера тело было отправлено в судебно-медицинское учреждение Антальи", - добавила газета.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 14:28Туризм
В Турции с начала года умерли 50 российских туристов
 
ТуризмКемерАнталья (провинция)РоссияТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала