https://ria.ru/20221017/turist-1824607217.html

В Анталье обнаружили тело пропавшего без вести российского туриста

В Анталье обнаружили тело пропавшего без вести российского туриста - РИА Новости, 17.10.2022

В Анталье обнаружили тело пропавшего без вести российского туриста

Тело пропавшего без вести российского туриста Владислава Сенговича обнаружено в турецкой Анталье спустя 39 дней, пишет в понедельник газета Hürriyet. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:30

2022-10-17T14:30

2022-10-17T14:30

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АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Тело пропавшего без вести российского туриста Владислава Сенговича обнаружено в турецкой Анталье спустя 39 дней, пишет в понедельник газета Hürriyet."В районе Кемера Антальи российский турист Владислав Сенгович (47 лет), о котором ничего не было слышно после того, как он отправился на экскурсию в район Чалыштепе 39 дней назад, был найден мертвым на 70-метровом обрыве", - пишет издание.Сообщается, что один из туристов, отправившийся вчера на экскурсию в Чалыштепе в Кемере, увидел тело и сообщил об этом руководству отеля."После получения уведомления полицейское управление района Кемер и команды катеров береговой охраны провели расследование в этом районе. Чтобы снять тело с 70-метрового обрыва, на место происшествия прибыла поисково-спасательная группа командования жандармерии провинции Анталья. Пройдя около 5 километров, команды спустились с утеса и перенесли тело на скалы у моря. Команды береговой охраны также доставили тело на пристань в округе на катере", - уточнило издание.В ходе экспертизы в морге государственной больницы Кемера было установлено, что обувь, шорты и футболка на погибшем принадлежали российскому туристу Владиславу Сенговичу, который пропал без вести в начале сентября."После экспертизы прокуратуры Кемера тело было отправлено в судебно-медицинское учреждение Антальи", - добавила газета.

https://ria.ru/20220907/turisty-1814999987.html

https://ria.ru/20220727/turisty-1805326887.html

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кемер, анталья (провинция), россия, туризм, новости - туризм