https://ria.ru/20221017/tsitsulaev-1824637561.html
Суд заочно арестовал экс-полпреда главы Чечни на Украине Цицулаева
Суд заочно арестовал экс-полпреда главы Чечни на Украине Цицулаева - РИА Новости, 17.10.2022
Суд заочно арестовал экс-полпреда главы Чечни на Украине Цицулаева
Никулинский суд Москвы избрал заочный арест и объявил в розыск бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, которого судят за организацию... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:13
2022-10-17T16:13
2022-10-17T16:13
происшествия
украина
москва
россия
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824637054_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_a43e155778b4b709508399dd991ee8d7.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Никулинский суд Москвы избрал заочный арест и объявил в розыск бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, которого судят за организацию похищения человека, вымогательство и мошенничество, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Александр Арбузов."Постановлением суда от 17 октября Цицулаеву изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, подсудимый объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.Арбузов добавил, что адвокат Ареф Бекаев возражал против удовлетворения ходатайства, настаивая на том, что Цицулаев не нарушал подписки о невыезде.Бекаев рассказывал РИА Новости неделю назад, что его доверитель "болеет и лечится в Чечне".Уголовное дело в отношении Цицулаева было возбуждено в феврале 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, в похищении человека в составе ОПГ, вымогательстве, взятке и применении насилия в отношении двух сотрудников полиции. Всего по делу проходят девять фигурантов.Мосгорсуд освободил Цицулаева из-под стражи в феврале 2020 года. Слушания по уголовному делу длятся уже почти два года в Никулинском суде Москвы.
https://ria.ru/20221015/arest-1824313360.html
https://ria.ru/20221008/rozysk-1822486489.html
украина
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824637054_96:0:893:598_1920x0_80_0_0_e95d8486f0a312cdbc91c47f56a8bedd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, москва, россия, чеченская республика (чечня)
Происшествия, Украина, Москва, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Суд заочно арестовал экс-полпреда главы Чечни на Украине Цицулаева
Суд заочно арестовал и объявил в розыск экс-полпреда главы Чечни на Украине Цицулаева
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Никулинский суд Москвы избрал заочный арест и объявил в розыск бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, которого судят за организацию похищения человека, вымогательство и мошенничество, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Александр Арбузов.
"Постановлением суда от 17 октября Цицулаеву изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, подсудимый объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.
Арбузов добавил, что адвокат Ареф Бекаев возражал против удовлетворения ходатайства, настаивая на том, что Цицулаев не нарушал подписки о невыезде.
Бекаев рассказывал РИА Новости неделю назад, что его доверитель "болеет и лечится в Чечне".
Уголовное дело в отношении Цицулаева было возбуждено в феврале 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, в похищении человека в составе ОПГ, вымогательстве, взятке и применении насилия в отношении двух сотрудников полиции. Всего по делу проходят девять фигурантов.
Мосгорсуд
освободил Цицулаева из-под стражи в феврале 2020 года. Слушания по уголовному делу длятся уже почти два года в Никулинском суде Москвы.