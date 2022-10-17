https://ria.ru/20221017/tsitsulaev-1824637561.html

Суд заочно арестовал экс-полпреда главы Чечни на Украине Цицулаева

Суд заочно арестовал экс-полпреда главы Чечни на Украине Цицулаева - РИА Новости, 17.10.2022

Суд заочно арестовал экс-полпреда главы Чечни на Украине Цицулаева

Никулинский суд Москвы избрал заочный арест и объявил в розыск бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, которого судят за организацию... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:13

2022-10-17T16:13

2022-10-17T16:13

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москва

россия

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Никулинский суд Москвы избрал заочный арест и объявил в розыск бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, которого судят за организацию похищения человека, вымогательство и мошенничество, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Александр Арбузов."Постановлением суда от 17 октября Цицулаеву изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, подсудимый объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.Арбузов добавил, что адвокат Ареф Бекаев возражал против удовлетворения ходатайства, настаивая на том, что Цицулаев не нарушал подписки о невыезде.Бекаев рассказывал РИА Новости неделю назад, что его доверитель "болеет и лечится в Чечне".Уголовное дело в отношении Цицулаева было возбуждено в феврале 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, в похищении человека в составе ОПГ, вымогательстве, взятке и применении насилия в отношении двух сотрудников полиции. Всего по делу проходят девять фигурантов.Мосгорсуд освободил Цицулаева из-под стражи в феврале 2020 года. Слушания по уголовному делу длятся уже почти два года в Никулинском суде Москвы.

https://ria.ru/20221015/arest-1824313360.html

https://ria.ru/20221008/rozysk-1822486489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, украина, москва, россия, чеченская республика (чечня)