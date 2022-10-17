https://ria.ru/20221017/tsirk-1824724928.html

Прокуратура нашла нарушения в содержании белых медведей в цирке в Оренбурге

Прокуратура нашла нарушения в содержании белых медведей в цирке в Оренбурге - РИА Новости, 17.10.2022

Прокуратура нашла нарушения в содержании белых медведей в цирке в Оренбурге

Оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура завела административные дела после проверки условий содержания четырех белых медведей в цирке Оренбурга,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:55

2022-10-17T20:55

2022-10-17T20:56

происшествия

россия

оренбург

оренбургская область

росгосцирк

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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УФА, 17 окт – РИА Новости. Оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура завела административные дела после проверки условий содержания четырех белых медведей в цирке Оренбурга, сообщили в областной прокуратуре.В конце сентября после сообщений в Telegram-каналах о белых медведях, якобы запертых в оренбургском цирке в подсобных помещениях, которые содержатся без должного ухода, прокуратура области совместно с Россельхознадзором организовала проверку.При этом дрессировщик животных Юрий Хохлов заявлял РИА Новости, что медведи цирка на льду "Айсберг", гастролирующего в Оренбурге, содержатся в полном соответствии с нормативами и живут в клетках и, там, где позволяют условия, в вольерах европейского стандарта.Областная прокуратура сообщает, что оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства с привлечением специалистов управления Россельхознадзора по Оренбургской области, Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора."Установлено, что в клетках и самом помещении, где находились медведи, отсутствовали поилки или другие источники обеспечения их постоянным и неограниченным доступом к свежей питьевой воде. Используемая для кормления продукция "лосось тихоокеанский" не имела сопроводительных документов, оформленных в ФГИС "Меркурий", - говорится в сообщении.Кроме того, выявлены нарушения в части отсутствия первичного учета отходов животных, содержащихся в неволе, информирует надзорное ведомство."В целях устранения выявленных нарушений Оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление в адрес руководителя Оренбургского государственного цирка – филиала ФКП "Росгосцирк", которое находится на рассмотрении", - сообщает прокуратура.В ведомстве добавили, что прокуратурой возбуждено два дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц филиала ФКП "Росгосцирк" по признакам деяний, предусмотренных ч.10 ст. 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления), ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил)."Рассмотрение мер прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений контролируется органами прокуратуры", - говорится в релизе областной прокуратуры.

https://ria.ru/20221010/kormlenie-1823401456.html

https://ria.ru/20221013/moskva-1824029217.html

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Евгения Нефедова

происшествия, россия, оренбург, оренбургская область, росгосцирк, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)