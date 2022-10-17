20:55 17.10.2022 (обновлено: 20:56 17.10.2022)
Прокуратура нашла нарушения в содержании белых медведей в цирке в Оренбурге
Оренбургская прокуратура нашла нарушения в содержании четырех белых медведей в цирке
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПолуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске
Полуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. Архивное фото
УФА, 17 окт – РИА Новости. Оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура завела административные дела после проверки условий содержания четырех белых медведей в цирке Оренбурга, сообщили в областной прокуратуре.
В конце сентября после сообщений в Telegram-каналах о белых медведях, якобы запертых в оренбургском цирке в подсобных помещениях, которые содержатся без должного ухода, прокуратура области совместно с Россельхознадзором организовала проверку.
При этом дрессировщик животных Юрий Хохлов заявлял РИА Новости, что медведи цирка на льду "Айсберг", гастролирующего в Оренбурге, содержатся в полном соответствии с нормативами и живут в клетках и, там, где позволяют условия, в вольерах европейского стандарта.
Областная прокуратура сообщает, что оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства с привлечением специалистов управления Россельхознадзора по Оренбургской области, Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.
"Установлено, что в клетках и самом помещении, где находились медведи, отсутствовали поилки или другие источники обеспечения их постоянным и неограниченным доступом к свежей питьевой воде. Используемая для кормления продукция "лосось тихоокеанский" не имела сопроводительных документов, оформленных в ФГИС "Меркурий", - говорится в сообщении.
Кроме того, выявлены нарушения в части отсутствия первичного учета отходов животных, содержащихся в неволе, информирует надзорное ведомство.
"В целях устранения выявленных нарушений Оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление в адрес руководителя Оренбургского государственного цирка – филиала ФКП "Росгосцирк", которое находится на рассмотрении", - сообщает прокуратура.
В ведомстве добавили, что прокуратурой возбуждено два дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц филиала ФКП "Росгосцирк" по признакам деяний, предусмотренных ч.10 ст. 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления), ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).
"Рассмотрение мер прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений контролируется органами прокуратуры", - говорится в релизе областной прокуратуры.