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Прокуратура нашла нарушения в содержании белых медведей в цирке в Оренбурге - РИА Новости, 17.10.2022
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Прокуратура нашла нарушения в содержании белых медведей в цирке в Оренбурге
Прокуратура нашла нарушения в содержании белых медведей в цирке в Оренбурге - РИА Новости, 17.10.2022
Прокуратура нашла нарушения в содержании белых медведей в цирке в Оренбурге
Оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура завела административные дела после проверки условий содержания четырех белых медведей в цирке Оренбурга,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:55
2022-10-17T20:56
происшествия
россия
оренбург
оренбургская область
росгосцирк
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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УФА, 17 окт – РИА Новости. Оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура завела административные дела после проверки условий содержания четырех белых медведей в цирке Оренбурга, сообщили в областной прокуратуре.В конце сентября после сообщений в Telegram-каналах о белых медведях, якобы запертых в оренбургском цирке в подсобных помещениях, которые содержатся без должного ухода, прокуратура области совместно с Россельхознадзором организовала проверку.При этом дрессировщик животных Юрий Хохлов заявлял РИА Новости, что медведи цирка на льду "Айсберг", гастролирующего в Оренбурге, содержатся в полном соответствии с нормативами и живут в клетках и, там, где позволяют условия, в вольерах европейского стандарта.Областная прокуратура сообщает, что оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства с привлечением специалистов управления Россельхознадзора по Оренбургской области, Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора."Установлено, что в клетках и самом помещении, где находились медведи, отсутствовали поилки или другие источники обеспечения их постоянным и неограниченным доступом к свежей питьевой воде. Используемая для кормления продукция "лосось тихоокеанский" не имела сопроводительных документов, оформленных в ФГИС "Меркурий", - говорится в сообщении.Кроме того, выявлены нарушения в части отсутствия первичного учета отходов животных, содержащихся в неволе, информирует надзорное ведомство."В целях устранения выявленных нарушений Оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление в адрес руководителя Оренбургского государственного цирка – филиала ФКП "Росгосцирк", которое находится на рассмотрении", - сообщает прокуратура.В ведомстве добавили, что прокуратурой возбуждено два дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц филиала ФКП "Росгосцирк" по признакам деяний, предусмотренных ч.10 ст. 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления), ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил)."Рассмотрение мер прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений контролируется органами прокуратуры", - говорится в релизе областной прокуратуры.
https://ria.ru/20221010/kormlenie-1823401456.html
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происшествия, россия, оренбург, оренбургская область, росгосцирк, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Россия, Оренбург, Оренбургская область, Росгосцирк, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
20:55 17.10.2022 (обновлено: 20:56 17.10.2022)
 
Прокуратура нашла нарушения в содержании белых медведей в цирке в Оренбурге

Оренбургская прокуратура нашла нарушения в содержании четырех белых медведей в цирке

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПолуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске
Полуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Полуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. Архивное фото
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УФА, 17 окт – РИА Новости. Оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура завела административные дела после проверки условий содержания четырех белых медведей в цирке Оренбурга, сообщили в областной прокуратуре.
В конце сентября после сообщений в Telegram-каналах о белых медведях, якобы запертых в оренбургском цирке в подсобных помещениях, которые содержатся без должного ухода, прокуратура области совместно с Россельхознадзором организовала проверку.
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При этом дрессировщик животных Юрий Хохлов заявлял РИА Новости, что медведи цирка на льду "Айсберг", гастролирующего в Оренбурге, содержатся в полном соответствии с нормативами и живут в клетках и, там, где позволяют условия, в вольерах европейского стандарта.
Областная прокуратура сообщает, что оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства с привлечением специалистов управления Россельхознадзора по Оренбургской области, Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.
"Установлено, что в клетках и самом помещении, где находились медведи, отсутствовали поилки или другие источники обеспечения их постоянным и неограниченным доступом к свежей питьевой воде. Используемая для кормления продукция "лосось тихоокеанский" не имела сопроводительных документов, оформленных в ФГИС "Меркурий", - говорится в сообщении.
Кроме того, выявлены нарушения в части отсутствия первичного учета отходов животных, содержащихся в неволе, информирует надзорное ведомство.
"В целях устранения выявленных нарушений Оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление в адрес руководителя Оренбургского государственного цирка – филиала ФКП "Росгосцирк", которое находится на рассмотрении", - сообщает прокуратура.
В ведомстве добавили, что прокуратурой возбуждено два дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц филиала ФКП "Росгосцирк" по признакам деяний, предусмотренных ч.10 ст. 8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления), ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).
"Рассмотрение мер прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений контролируется органами прокуратуры", - говорится в релизе областной прокуратуры.
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ПроисшествияРоссияОренбургОренбургская областьРосгосциркФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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