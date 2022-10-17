https://ria.ru/20221017/trevoga-1824575731.html

В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу

В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022

В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в большинстве областей Украины, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:48

2022-10-17T12:48

2022-10-17T13:32

украина

специальная военная операция на украине

в мире

антон геращенко

мвд украины

россия

черновицкая область

ровненская область

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в большинстве областей Украины, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.Также воздушная тревога объявлена в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровненской, Черновицкой областях."Внимание! Воздушная тревога! Настоятельно прошу всех немедленно пройти в укрытия!" - написала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в своем Telegram-канале.Эту же информацию подтвердили власти Тернопольской и Ровненской областей."Внимание! Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале глава Тернопольской ОВА Владимир Труш."Воздушная тревога", - написал глава Ровненской ОВА Виталий Коваль в Telegram-канале."Воздушная тревога. Черновицкая область", - написал глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20221017/soledar-1824588991.html

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Владимир Лаврентьев

украина, в мире, антон геращенко, мвд украины, россия, черновицкая область, ровненская область, ивано-франковская область, тернопольская область