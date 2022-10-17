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В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/trevoga-1824575731.html
В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в большинстве областей Украины, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:48
2022-10-17T13:32
украина
специальная военная операция на украине
в мире
антон геращенко
мвд украины
россия
черновицкая область
ровненская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в большинстве областей Украины, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.Также воздушная тревога объявлена в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровненской, Черновицкой областях."Внимание! Воздушная тревога! Настоятельно прошу всех немедленно пройти в укрытия!" - написала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в своем Telegram-канале.Эту же информацию подтвердили власти Тернопольской и Ровненской областей."Внимание! Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале глава Тернопольской ОВА Владимир Труш."Воздушная тревога", - написал глава Ровненской ОВА Виталий Коваль в Telegram-канале."Воздушная тревога. Черновицкая область", - написал глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
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украина, в мире, антон геращенко, мвд украины, россия, черновицкая область, ровненская область, ивано-франковская область, тернопольская область
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Антон Геращенко, МВД Украины, Россия, Черновицкая область, Ровненская область, Ивано-Франковская область, Тернопольская область
12:48 17.10.2022 (обновлено: 13:32 17.10.2022)
 
В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу

Советник главы МВД Украины Геращенко: в большинстве областей объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в большинстве областей Украины, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Масштабная воздушная тревога в большинстве областей Украины. Снова", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.
Также воздушная тревога объявлена в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровненской, Черновицкой областях.
"Внимание! Воздушная тревога! Настоятельно прошу всех немедленно пройти в укрытия!" - написала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в своем Telegram-канале.
Эту же информацию подтвердили власти Тернопольской и Ровненской областей.
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"Внимание! Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
"Воздушная тревога", - написал глава Ровненской ОВА Виталий Коваль в Telegram-канале.
"Воздушная тревога. Черновицкая область", - написал глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреАнтон ГеращенкоМВД УкраиныРоссияЧерновицкая областьРовненская областьИвано-Франковская областьТернопольская область
 
 
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