https://ria.ru/20221017/trevoga-1824575731.html
В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в большинстве областей Украины, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:48
2022-10-17T12:48
2022-10-17T13:32
украина
специальная военная операция на украине
в мире
антон геращенко
мвд украины
россия
черновицкая область
ровненская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в большинстве областей Украины, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.Также воздушная тревога объявлена в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровненской, Черновицкой областях."Внимание! Воздушная тревога! Настоятельно прошу всех немедленно пройти в укрытия!" - написала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в своем Telegram-канале.Эту же информацию подтвердили власти Тернопольской и Ровненской областей."Внимание! Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале глава Тернопольской ОВА Владимир Труш."Воздушная тревога", - написал глава Ровненской ОВА Виталий Коваль в Telegram-канале."Воздушная тревога. Черновицкая область", - написал глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20221017/soledar-1824588991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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12:48 17.10.2022 (обновлено: 13:32 17.10.2022)
В большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
Советник главы МВД Украины Геращенко: в большинстве областей объявили воздушную тревогу