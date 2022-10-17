https://ria.ru/20221017/trevoga-1824515195.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские СМИ сообщают, что в понедельник утром воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:31
2022-10-17T09:31
2022-10-17T09:40
специальная военная операция на украине
украина
киев
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ивано-франковская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают, что в понедельник утром воздушная тревога объявлена на всей территории Украины."Воздушная тревога по всей Украине", - говорится в сообщении украинского телеканала "Прямой" в Telegram.Власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей страны подтвердили информацию об объявлении воздушной тревоги."Воздушная тревога! Настойчиво прошу всех немедленно пройти в укрытие", - написала в Telegram-канале глава Ивано-Франковской области Украины Светлана Онищук.Также о воздушной тревоге написали в Telegram-каналах глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко и глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин.
https://ria.ru/20221017/odessa-1824500254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, киев, в мире, ивано-франковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, В мире, Ивано-Франковская область
09:31 17.10.2022 (обновлено: 09:40 17.10.2022)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
СМИ сообщили, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины