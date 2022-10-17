https://ria.ru/20221017/trevoga-1824515195.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Украинские СМИ сообщают, что в понедельник утром воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T09:31

2022-10-17T09:31

2022-10-17T09:40

специальная военная операция на украине

украина

киев

в мире

ивано-франковская область

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают, что в понедельник утром воздушная тревога объявлена на всей территории Украины."Воздушная тревога по всей Украине", - говорится в сообщении украинского телеканала "Прямой" в Telegram.Власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей страны подтвердили информацию об объявлении воздушной тревоги."Воздушная тревога! Настойчиво прошу всех немедленно пройти в укрытие", - написала в Telegram-канале глава Ивано-Франковской области Украины Светлана Онищук.Также о воздушной тревоге написали в Telegram-каналах глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко и глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин.

https://ria.ru/20221017/odessa-1824500254.html

украина

киев

ивано-франковская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, киев, в мире, ивано-франковская область