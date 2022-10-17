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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/trevoga-1824515195.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские СМИ сообщают, что в понедельник утром воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:31
2022-10-17T09:40
специальная военная операция на украине
украина
киев
в мире
ивано-франковская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают, что в понедельник утром воздушная тревога объявлена на всей территории Украины."Воздушная тревога по всей Украине", - говорится в сообщении украинского телеканала "Прямой" в Telegram.Власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей страны подтвердили информацию об объявлении воздушной тревоги."Воздушная тревога! Настойчиво прошу всех немедленно пройти в укрытие", - написала в Telegram-канале глава Ивано-Франковской области Украины Светлана Онищук.Также о воздушной тревоге написали в Telegram-каналах глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко и глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин.
https://ria.ru/20221017/odessa-1824500254.html
украина
киев
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украина, киев, в мире, ивано-франковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, В мире, Ивано-Франковская область
09:31 17.10.2022 (обновлено: 09:40 17.10.2022)
 
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

СМИ сообщили, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают, что в понедельник утром воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
"Воздушная тревога по всей Украине", - говорится в сообщении украинского телеканала "Прямой" в Telegram.
Власти Волынской, Полтавской и Ивано-Франковской областей страны подтвердили информацию об объявлении воздушной тревоги.
"Воздушная тревога! Настойчиво прошу всех немедленно пройти в укрытие", - написала в Telegram-канале глава Ивано-Франковской области Украины Светлана Онищук.
Также о воздушной тревоге написали в Telegram-каналах глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко и глава полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин.
Указатель улиц в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
08:13Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВ миреИвано-Франковская область
 
 
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