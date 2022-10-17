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Власти Киева и Киевской области объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/trevoga-1824495227.html
Власти Киева и Киевской области объявили о воздушной тревоге
Власти Киева и Киевской области объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Киева и Киевской области объявили о воздушной тревоге
Воздушную тревогу объявили в Киевской области, сообщила областная военная администрация. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T06:19
2022-10-17T06:50
специальная военная операция на украине
киевская область
одесская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской области, сообщила областная военная администрация."Воздушная тревога в Киевской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Также о воздушной тревоге заявила киевская горадминистрация. "В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", - говорится в сообщении в ее Telegram-канале.По данным украинского "5 канала", по состоянию на 6.15 воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.
https://ria.ru/20221017/trevoga-1824491746.html
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киевская область, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Одесская область
06:19 17.10.2022 (обновлено: 06:50 17.10.2022)
 
Власти Киева и Киевской области объявили о воздушной тревоге

Администрации Киева и Киевской области объявили о воздушной тревоге

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской области, сообщила областная военная администрация.
"Воздушная тревога в Киевской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
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Также о воздушной тревоге заявила киевская горадминистрация. "В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", - говорится в сообщении в ее Telegram-канале.
По данным украинского "5 канала", по состоянию на 6.15 воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьОдесская область
 
 
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