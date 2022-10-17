https://ria.ru/20221017/trass-1824490825.html

СМИ: высокопоставленные консерваторы обсудили возможную отставку Трасс

СМИ: высокопоставленные консерваторы обсудили возможную отставку Трасс - РИА Новости, 17.10.2022

СМИ: высокопоставленные консерваторы обсудили возможную отставку Трасс

Высокопоставленные члены руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") 14 октября собрались, чтобы обсудить возможную... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T02:15

2022-10-17T02:15

2022-10-17T10:56

в мире

лиз трасс

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Высокопоставленные члены руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") 14 октября собрались, чтобы обсудить возможную отставку премьера Лиз Трасс, сообщает газета Times.Согласно текущим правилам партии, премьер пользуется годовым иммунитетом от вотума недоверия.Кроме того, три депутата-консерватора Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис призвали к отставке Трасс. Блант, ставший первым представителем тори, который публично выступил за это, заявил, что "игра окончена". Бриджен, по информации Telegraph, выразил мнение, что страна, народ и партия достойны лучшего, а Уоллис написал Трасс письмо, в котором призвал ее уйти в отставку, поскольку она больше не пользуется доверием Британии.Правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После этого доходность пятилетних британских гособлигаций выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Вслед за этим Квартенг подал в отставку по просьбе Трасс. После этого британское правительство сообщило о назначении на данный пост Джереми Ханта.

https://ria.ru/20221017/trass-1824487550.html

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в мире, лиз трасс