https://ria.ru/20221017/trass-1824487550.html

Три британских консерватора призвали Трасс покинуть пост премьера

Три британских консерватора призвали Трасс покинуть пост премьера - РИА Новости, 17.10.2022

Три британских консерватора призвали Трасс покинуть пост премьера

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что премьер страны Лиз РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T00:58

2022-10-17T00:58

2022-10-17T01:09

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криспин блант

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что премьер страны Лиз Трасс должна покинуть свой пост.По данным СМИ, Блант стал первым членом тори, который публично призвал премьера уйти."Нет. Я думаю, игра окончена", - ответил он на вопрос ведущего телеканала Channel 4 о том, может ли Трасс "выжить". По мнению Бланта, руководство партией следует передать "комбинации" из экс-главы минфина Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонт и министра финансов Джереми Ханта.Согласно газете Telegraph, Бриджен заявил, что страна, народ и партия достойны лучшего.Уоллис в свою очередь написал Трасс письмо, в котором призвал ее уйти в отставку, поскольку она больше не пользуется доверием Британии.

https://ria.ru/20221016/britaniya-1824476999.html

https://ria.ru/20221016/trass-1824480864.html

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в мире, лиз трасс, риши сунак, великобритания, криспин блант