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Три британских консерватора призвали Трасс покинуть пост премьера - РИА Новости, 17.10.2022
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Три британских консерватора призвали Трасс покинуть пост премьера
Три британских консерватора призвали Трасс покинуть пост премьера - РИА Новости, 17.10.2022
Три британских консерватора призвали Трасс покинуть пост премьера
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что премьер страны Лиз РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T00:58
2022-10-17T01:09
в мире
лиз трасс
риши сунак
великобритания
криспин блант
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что премьер страны Лиз Трасс должна покинуть свой пост.По данным СМИ, Блант стал первым членом тори, который публично призвал премьера уйти."Нет. Я думаю, игра окончена", - ответил он на вопрос ведущего телеканала Channel 4 о том, может ли Трасс "выжить". По мнению Бланта, руководство партией следует передать "комбинации" из экс-главы минфина Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонт и министра финансов Джереми Ханта.Согласно газете Telegraph, Бриджен заявил, что страна, народ и партия достойны лучшего.Уоллис в свою очередь написал Трасс письмо, в котором призвал ее уйти в отставку, поскольку она больше не пользуется доверием Британии.
https://ria.ru/20221016/britaniya-1824476999.html
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в мире, лиз трасс, риши сунак, великобритания, криспин блант
В мире, Лиз Трасс, Риши Сунак, Великобритания, Криспин Блант
00:58 17.10.2022 (обновлено: 01:09 17.10.2022)
 
Три британских консерватора призвали Трасс покинуть пост премьера

Три первых парламентария консервативной партии призвали Лиз Трасс покинуть свой пост

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в медиабанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вестминстерский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что премьер страны Лиз Трасс должна покинуть свой пост.
По данным СМИ, Блант стал первым членом тори, который публично призвал премьера уйти.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 23:03
Atlantic: Трасс принесла Великобритании феерическую катастрофу
"Нет. Я думаю, игра окончена", - ответил он на вопрос ведущего телеканала Channel 4 о том, может ли Трасс "выжить". По мнению Бланта, руководство партией следует передать "комбинации" из экс-главы минфина Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонт и министра финансов Джереми Ханта.
Согласно газете Telegraph, Бриджен заявил, что страна, народ и партия достойны лучшего.
Уоллис в свою очередь написал Трасс письмо, в котором призвал ее уйти в отставку, поскольку она больше не пользуется доверием Британии.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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СМИ: британские парламентарии попросили провести вотум недоверия Трасс
 
В миреЛиз ТрассРиши СунакВеликобританияКриспин Блант
 
 
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