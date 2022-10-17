https://ria.ru/20221017/tpu-1823044359.html

В России нашли эффективный подход к созданию умного стекла

В России нашли эффективный подход к созданию умного стекла - РИА Новости, 17.10.2022

В России нашли эффективный подход к созданию умного стекла

Уникальную технологию модификации стекла с помощью графена для создания электроники нового поколения разработала научная группа TERS-Team из Томского... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T03:00

2022-10-17T03:00

2022-10-17T10:57

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Уникальную технологию модификации стекла с помощью графена для создания электроники нового поколения разработала научная группа TERS-Team из Томского политехнического университета. По их словам, методика отличается от аналогов низкой стоимостью, а также тем, что графеновые структуры становятся частью стекла, а не просто покрытием. Статья опубликована в журнале Advanced Materials.Стекло — важный материал современной электроники и один из ключевых материалов, использующихся в быту. Сегодня, по словам специалистов, идет активный поиск технологий, способных сделать стекло умным, то есть интегрировать в него электронику. Это не только расширит функции привычных стеклянных изделий, но и обеспечит новые возможности применения материала.Первый шаг к такой технике — сделать стекло электропроводящим, объяснили ученые. Существующие решения этой задачи основаны на создании нанопокрытий из металлов и их оксидов, электропроводящих полимеров или углерода. Однако покрытия со временем стираются и имеют ограниченный срок эксплуатации, отметили специалисты.Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили метод модификации стекла графеном с помощью лазера. По словам авторов, технология позволяет создавать в любых стеклянных изделиях графеновые электропроводящие структуры, способные стать основой интегрированной электроники.На основе новых композитов, по словам ученых, можно разработать дешевую и эффективную гибкую электронику, новые оптоэлектронные устройства, а также различные стеклянные изделия с расширенным функционалом."Наша технология — первый, но очень серьезный шаг к созданию умного стекла. Пока мы протестировали два применения нового композита: в качестве электрохимического сенсора и нагревательного элемента. И то, и другое может найти широкое применение как в быту, так и в промышленности", — рассказала ассистент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Анна Липовка.Важнейшее преимущество подхода ученых ТПУ — возможность интеграции активного материала в уже готовое стекло. Это позволит получать композиты произвольных размеров и форм с контролируемой электрической проводимостью, объяснили специалисты.Методика производства композитов основана на технологии лазерно-индуцированного обратного переноса. В отличие от существующих методик применения графена в микроэлектронике, разработка ТПУ использует не сам графен, а его сравнительно дешевый оксид, а также недорогие полупроводниковые лазеры. По словам авторов, разработка может быть реализована с использованием только отечественных элементов.В дальнейшем научный коллектив планирует разработать применение нового композита в качестве материала сенсоров и энергонакопителей, а также адаптировать технологию для использования с другими материалами.Томский политехнический университет — участник программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" по направлению "Исследовательское лидерство". В программе развития вуза заложены три стратегических проекта — "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".

https://ria.ru/20221004/tpu-1821239162.html

https://ria.ru/20221011/samarskiy-1822874104.html

https://ria.ru/20220928/vyatgu-1819893912.html

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