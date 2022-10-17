https://ria.ru/20221017/tpu-1823044359.html
В России нашли эффективный подход к созданию умного стекла
В России нашли эффективный подход к созданию умного стекла - РИА Новости, 17.10.2022
В России нашли эффективный подход к созданию умного стекла
Уникальную технологию модификации стекла с помощью графена для создания электроники нового поколения разработала научная группа TERS-Team из Томского... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T03:00
2022-10-17T03:00
2022-10-17T10:57
наука
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томск
технологии
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Уникальную технологию модификации стекла с помощью графена для создания электроники нового поколения разработала научная группа TERS-Team из Томского политехнического университета. По их словам, методика отличается от аналогов низкой стоимостью, а также тем, что графеновые структуры становятся частью стекла, а не просто покрытием. Статья опубликована в журнале Advanced Materials.Стекло — важный материал современной электроники и один из ключевых материалов, использующихся в быту. Сегодня, по словам специалистов, идет активный поиск технологий, способных сделать стекло умным, то есть интегрировать в него электронику. Это не только расширит функции привычных стеклянных изделий, но и обеспечит новые возможности применения материала.Первый шаг к такой технике — сделать стекло электропроводящим, объяснили ученые. Существующие решения этой задачи основаны на создании нанопокрытий из металлов и их оксидов, электропроводящих полимеров или углерода. Однако покрытия со временем стираются и имеют ограниченный срок эксплуатации, отметили специалисты.Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили метод модификации стекла графеном с помощью лазера. По словам авторов, технология позволяет создавать в любых стеклянных изделиях графеновые электропроводящие структуры, способные стать основой интегрированной электроники.На основе новых композитов, по словам ученых, можно разработать дешевую и эффективную гибкую электронику, новые оптоэлектронные устройства, а также различные стеклянные изделия с расширенным функционалом."Наша технология — первый, но очень серьезный шаг к созданию умного стекла. Пока мы протестировали два применения нового композита: в качестве электрохимического сенсора и нагревательного элемента. И то, и другое может найти широкое применение как в быту, так и в промышленности", — рассказала ассистент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Анна Липовка.Важнейшее преимущество подхода ученых ТПУ — возможность интеграции активного материала в уже готовое стекло. Это позволит получать композиты произвольных размеров и форм с контролируемой электрической проводимостью, объяснили специалисты.Методика производства композитов основана на технологии лазерно-индуцированного обратного переноса. В отличие от существующих методик применения графена в микроэлектронике, разработка ТПУ использует не сам графен, а его сравнительно дешевый оксид, а также недорогие полупроводниковые лазеры. По словам авторов, разработка может быть реализована с использованием только отечественных элементов.В дальнейшем научный коллектив планирует разработать применение нового композита в качестве материала сенсоров и энергонакопителей, а также адаптировать технологию для использования с другими материалами.Томский политехнический университет — участник программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" по направлению "Исследовательское лидерство". В программе развития вуза заложены три стратегических проекта — "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".
https://ria.ru/20221004/tpu-1821239162.html
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навигатор абитуриента, россия, томский политехнический университет, университетская наука, томск, технологии
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Томский политехнический университет, Университетская наука, Томск, Технологии
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Уникальную технологию модификации стекла с помощью графена для создания электроники нового поколения разработала научная группа TERS-Team из Томского политехнического университета. По их словам, методика отличается от аналогов низкой стоимостью, а также тем, что графеновые структуры становятся частью стекла, а не просто покрытием. Статья опубликована в журнале Advanced Materials
.
Стекло — важный материал современной электроники и один из ключевых материалов, использующихся в быту. Сегодня, по словам специалистов, идет активный поиск технологий, способных сделать стекло умным, то есть интегрировать в него электронику. Это не только расширит функции привычных стеклянных изделий, но и обеспечит новые возможности применения материала.
Первый шаг к такой технике — сделать стекло электропроводящим, объяснили ученые. Существующие решения этой задачи основаны на создании нанопокрытий из металлов и их оксидов, электропроводящих полимеров или углерода. Однако покрытия со временем стираются и имеют ограниченный срок эксплуатации, отметили специалисты.
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили метод модификации стекла графеном с помощью лазера. По словам авторов, технология позволяет создавать в любых стеклянных изделиях графеновые электропроводящие структуры, способные стать основой интегрированной электроники.
"Мы впервые в мире показали, как с помощью лазера изготовить электропроводящий и устойчивый композит на основе графена и стекла. Наш метод позволяет "рисовать" графеном нужные структуры, вплавляемые в стекло на несколько микрометров. Это обеспечивает возможность долговременного использования материала без ухудшения свойств", — рассказала профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгения Шеремет.
На основе новых композитов, по словам ученых, можно разработать дешевую и эффективную гибкую электронику, новые оптоэлектронные устройства, а также различные стеклянные изделия с расширенным функционалом.
"Наша технология — первый, но очень серьезный шаг к созданию умного стекла. Пока мы протестировали два применения нового композита: в качестве электрохимического сенсора и нагревательного элемента. И то, и другое может найти широкое применение как в быту, так и в промышленности", — рассказала ассистент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Анна Липовка.
Важнейшее преимущество подхода ученых ТПУ — возможность интеграции активного материала в уже готовое стекло. Это позволит получать композиты произвольных размеров и форм с контролируемой электрической проводимостью, объяснили специалисты.
Методика производства композитов основана на технологии лазерно-индуцированного обратного переноса. В отличие от существующих методик применения графена в микроэлектронике, разработка ТПУ использует не сам графен, а его сравнительно дешевый оксид, а также недорогие полупроводниковые лазеры. По словам авторов, разработка может быть реализована с использованием только отечественных элементов.
В дальнейшем научный коллектив планирует разработать применение нового композита в качестве материала сенсоров и энергонакопителей, а также адаптировать технологию для использования с другими материалами.
Томский политехнический университет — участник программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" по направлению "Исследовательское лидерство". В программе развития вуза заложены три стратегических проекта — "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".