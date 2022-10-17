https://ria.ru/20221017/tigr-1824613245.html

В Улан-Удэ поймали тигра, сбежавшего из клетки в этномузее

В Улан-Удэ поймали тигра, сбежавшего из клетки в этномузее - РИА Новости, 17.10.2022

В Улан-Удэ поймали тигра, сбежавшего из клетки в этномузее

Тигр Ермак, сбежавший из клетки на территории Этнографического музея народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ, пойман и помещен обратно в вольер, сообщил РИА... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:50

2022-10-17T14:50

2022-10-17T14:51

улан-удэ

барнаул

россия

происшествия

забайкальский край

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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Тигр Ермак, сбежавший из клетки на территории Этнографического музея народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ, пойман и помещен обратно в вольер, сообщил РИА Новости директор музея Алексей Маладаев.Ранее сообщалось, что в понедельник около 16.00 местного времени (11.00 мск) тигр Ермак сбежал из клетки, но за территорию музея не вышел. Пострадавших не было. На месте работали ветеринары, спасатели и правоохранительные органы."Все в порядке, тигр уже в вольере. Применили специальные препараты, тигр уснул и помещен обратно. Тигр территорию зоопарка не покидал, находился во внутреннем заграждении", - сказал собеседник агентства.По его словам, тигр вел себя спокойно. Также Маладаев отметил слаженную работу всех служб.Этнографический музей народов Забайкалья – единственный в Бурятии музей под открытым небом паркового типа, расположенный недалеко от Улан-Удэ. Тигр Ермак стал обитателем музея в ноябре 2018 года, приехав из Барнаула.

https://ria.ru/20221011/lvenok-1823126173.html

https://ria.ru/20221015/tigr-1824227511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

улан-удэ, барнаул, россия, происшествия, забайкальский край