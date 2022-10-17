https://ria.ru/20221017/tigr-1824613245.html
В Улан-Удэ поймали тигра, сбежавшего из клетки в этномузее
В Улан-Удэ поймали тигра, сбежавшего из клетки в этномузее - РИА Новости, 17.10.2022
В Улан-Удэ поймали тигра, сбежавшего из клетки в этномузее
Тигр Ермак, сбежавший из клетки на территории Этнографического музея народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ, пойман и помещен обратно в вольер, сообщил РИА... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:50
2022-10-17T14:50
2022-10-17T14:51
улан-удэ
барнаул
россия
происшествия
забайкальский край
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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Тигр Ермак, сбежавший из клетки на территории Этнографического музея народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ, пойман и помещен обратно в вольер, сообщил РИА Новости директор музея Алексей Маладаев.Ранее сообщалось, что в понедельник около 16.00 местного времени (11.00 мск) тигр Ермак сбежал из клетки, но за территорию музея не вышел. Пострадавших не было. На месте работали ветеринары, спасатели и правоохранительные органы."Все в порядке, тигр уже в вольере. Применили специальные препараты, тигр уснул и помещен обратно. Тигр территорию зоопарка не покидал, находился во внутреннем заграждении", - сказал собеседник агентства.По его словам, тигр вел себя спокойно. Также Маладаев отметил слаженную работу всех служб.Этнографический музей народов Забайкалья – единственный в Бурятии музей под открытым небом паркового типа, расположенный недалеко от Улан-Удэ. Тигр Ермак стал обитателем музея в ноябре 2018 года, приехав из Барнаула.
https://ria.ru/20221011/lvenok-1823126173.html
https://ria.ru/20221015/tigr-1824227511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улан-удэ, барнаул, россия, происшествия, забайкальский край
Улан-Удэ, Барнаул, Россия, Происшествия, Забайкальский край
14:50 17.10.2022 (обновлено: 14:51 17.10.2022)
В Улан-Удэ поймали тигра, сбежавшего из клетки в этномузее
В Улан-Удэ поймали тигра, сбежавшего из клетки в Этнографическом музее народов Забайкалья
КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Тигр Ермак, сбежавший из клетки на территории Этнографического музея народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ, пойман и помещен обратно в вольер, сообщил РИА Новости директор музея Алексей Маладаев.
Ранее сообщалось, что в понедельник около 16.00 местного времени (11.00 мск) тигр Ермак сбежал из клетки, но за территорию музея не вышел. Пострадавших не было. На месте работали ветеринары, спасатели и правоохранительные органы.
"Все в порядке, тигр уже в вольере. Применили специальные препараты, тигр уснул и помещен обратно. Тигр территорию зоопарка не покидал, находился во внутреннем заграждении", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тигр вел себя спокойно. Также Маладаев отметил слаженную работу всех служб.
Этнографический музей народов Забайкалья – единственный в Бурятии музей под открытым небом паркового типа, расположенный недалеко от Улан-Удэ. Тигр Ермак стал обитателем музея в ноябре 2018 года, приехав из Барнаула
.