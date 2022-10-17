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В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежал тигр - РИА Новости, 17.10.2022
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В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежал тигр
В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежал тигр - РИА Новости, 17.10.2022
В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежал тигр
Тигр Ермак сбежал из клетки на территории Этнографического музея народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в управлении природнадзора... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:08
2022-10-17T13:08
улан-удэ
барнаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Тигр Ермак сбежал из клетки на территории Этнографического музея народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в управлении природнадзора Бурятии в понедельник."Самец тигра Ермак сбежал из клетки в районе 16.00 (11.00 мск). Он не вышел за территорию музея. Там на месте работают ветеринары и представители МЧС, чтобы усыпить и вернуть обратно", - сказала собеседница агентства.По предварительным данным, пострадавших в результате побега нет.Этнографический музей народов Забайкалья – единственный в Бурятии музей под открытым небом паркового типа, расположенный вблизи столицы Улан-Удэ. Тигр Ермак стал обитателем музея в ноябре 2018 года, приехав из Барнаула.
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улан-удэ
барнаул
россия
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улан-удэ, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, республика бурятия
Улан-Удэ, Барнаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Республика Бурятия
13:08 17.10.2022
 
В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежал тигр

В Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья из клетки сбежал тигр Ермак

© Фото : Фонд зоозащиты "Спаси меня"Амурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Фонд зоозащиты "Спаси меня"
Амурский тигр. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Тигр Ермак сбежал из клетки на территории Этнографического музея народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в управлении природнадзора Бурятии в понедельник.
"Самец тигра Ермак сбежал из клетки в районе 16.00 (11.00 мск). Он не вышел за территорию музея. Там на месте работают ветеринары и представители МЧС, чтобы усыпить и вернуть обратно", - сказала собеседница агентства.
По предварительным данным, пострадавших в результате побега нет.
Этнографический музей народов Забайкалья – единственный в Бурятии музей под открытым небом паркового типа, расположенный вблизи столицы Улан-Удэ. Тигр Ермак стал обитателем музея в ноябре 2018 года, приехав из Барнаула.
Амурский кот из квартиры на 5-м Войковском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Улан-УдэБарнаулМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияРеспублика Бурятия
 
 
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