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В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежал тигр

В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежал тигр - РИА Новости, 17.10.2022

В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежал тигр

Тигр Ермак сбежал из клетки на территории Этнографического музея народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в управлении природнадзора... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:08

2022-10-17T13:08

2022-10-17T13:08

улан-удэ

барнаул

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Тигр Ермак сбежал из клетки на территории Этнографического музея народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в управлении природнадзора Бурятии в понедельник."Самец тигра Ермак сбежал из клетки в районе 16.00 (11.00 мск). Он не вышел за территорию музея. Там на месте работают ветеринары и представители МЧС, чтобы усыпить и вернуть обратно", - сказала собеседница агентства.По предварительным данным, пострадавших в результате побега нет.Этнографический музей народов Забайкалья – единственный в Бурятии музей под открытым небом паркового типа, расположенный вблизи столицы Улан-Удэ. Тигр Ермак стал обитателем музея в ноябре 2018 года, приехав из Барнаула.

https://ria.ru/20221013/koty-1823689859.html

улан-удэ

барнаул

россия

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улан-удэ, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, республика бурятия