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В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежал тигр
В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежал тигр - РИА Новости, 17.10.2022
В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежал тигр
Тигр Ермак сбежал из клетки на территории Этнографического музея народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в управлении природнадзора... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:08
2022-10-17T13:08
2022-10-17T13:08
улан-удэ
барнаул
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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Тигр Ермак сбежал из клетки на территории Этнографического музея народов Забайкалья в пригороде Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в управлении природнадзора Бурятии в понедельник."Самец тигра Ермак сбежал из клетки в районе 16.00 (11.00 мск). Он не вышел за территорию музея. Там на месте работают ветеринары и представители МЧС, чтобы усыпить и вернуть обратно", - сказала собеседница агентства.По предварительным данным, пострадавших в результате побега нет.Этнографический музей народов Забайкалья – единственный в Бурятии музей под открытым небом паркового типа, расположенный вблизи столицы Улан-Удэ. Тигр Ермак стал обитателем музея в ноябре 2018 года, приехав из Барнаула.
https://ria.ru/20221013/koty-1823689859.html
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улан-удэ, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, республика бурятия
Улан-Удэ, Барнаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Республика Бурятия
В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежал тигр
В Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья из клетки сбежал тигр Ермак