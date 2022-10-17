https://ria.ru/20221017/tets-1824685903.html

Следователи выяснят причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2

Следователи выяснят причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2 - РИА Новости, 17.10.2022

Следователи выяснят причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2

Следственные органы организовали доследственную проверку после возгорания в блочном пункте подготовки газа Калининградской ТЭЦ-2, где один человек погиб, двое... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:10

2022-10-17T18:10

2022-10-17T18:10

происшествия

россия

калининградская область

калининград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская тэц-2

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после возгорания в блочном пункте подготовки газа Калининградской ТЭЦ-2, где один человек погиб, двое получили ожоги, сообщило СУСК РФ по Калининградской области.По предварительным данным, возгорание в блочном пункте подготовки газа, который находился в резерве, произошло в ходе ремонтных работ. Как информирует региональное следственное управление, в результате 54-летний сотрудник ТЭЦ погиб на месте происшествия, двое работников госпитализированы с ожогами.Отмечается, что возгорание удалось оперативно ликвидировать силами пожарной охраны ТЭЦ-2 и областного управления МЧС РФ.В настоящее время на месте происшествия работают следователи осматривают место происшествия.Как сообщал РИА Новости представитель "Интер РАО", возгорание на Калининградской ТЭЦ-2 не повлияло на энергоснабжение потребителей, станция работает в обычном режиме.

https://ria.ru/20221010/kaliningrad-1822742170.html

россия

калининградская область

калининград

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, калининградская область, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская тэц-2