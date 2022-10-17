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Следователи выяснят причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2 - РИА Новости, 17.10.2022
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Следователи выяснят причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2
Следователи выяснят причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2 - РИА Новости, 17.10.2022
Следователи выяснят причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2
Следственные органы организовали доследственную проверку после возгорания в блочном пункте подготовки газа Калининградской ТЭЦ-2, где один человек погиб, двое... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:10
2022-10-17T18:10
происшествия
россия
калининградская область
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская тэц-2
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после возгорания в блочном пункте подготовки газа Калининградской ТЭЦ-2, где один человек погиб, двое получили ожоги, сообщило СУСК РФ по Калининградской области.По предварительным данным, возгорание в блочном пункте подготовки газа, который находился в резерве, произошло в ходе ремонтных работ. Как информирует региональное следственное управление, в результате 54-летний сотрудник ТЭЦ погиб на месте происшествия, двое работников госпитализированы с ожогами.Отмечается, что возгорание удалось оперативно ликвидировать силами пожарной охраны ТЭЦ-2 и областного управления МЧС РФ.В настоящее время на месте происшествия работают следователи осматривают место происшествия.Как сообщал РИА Новости представитель "Интер РАО", возгорание на Калининградской ТЭЦ-2 не повлияло на энергоснабжение потребителей, станция работает в обычном режиме.
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россия
калининградская область
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происшествия, россия, калининградская область, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская тэц-2
Происшествия, Россия, Калининградская область, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининградская ТЭЦ-2
18:10 17.10.2022
 
Следователи выяснят причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2

СК установит причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2, где погиб человек

© Фото предоставлено Валерием ЕкелемГрадирни Калининградской ТЭЦ-2
Градирни Калининградской ТЭЦ-2
© Фото предоставлено Валерием Екелем
Градирни Калининградской ТЭЦ-2 . Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после возгорания в блочном пункте подготовки газа Калининградской ТЭЦ-2, где один человек погиб, двое получили ожоги, сообщило СУСК РФ по Калининградской области.
"Семнадцатого октября… около 14 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на ТЭЦ-2 в Калининграде во время ремонтных работ произошло возгорание и пострадали люди. По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, возгорание в блочном пункте подготовки газа, который находился в резерве, произошло в ходе ремонтных работ. Как информирует региональное следственное управление, в результате 54-летний сотрудник ТЭЦ погиб на месте происшествия, двое работников госпитализированы с ожогами.
Отмечается, что возгорание удалось оперативно ликвидировать силами пожарной охраны ТЭЦ-2 и областного управления МЧС РФ.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи осматривают место происшествия.
Как сообщал РИА Новости представитель "Интер РАО", возгорание на Калининградской ТЭЦ-2 не повлияло на энергоснабжение потребителей, станция работает в обычном режиме.
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ПроисшествияРоссияКалининградская областьКалининградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская ТЭЦ-2
 
 
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