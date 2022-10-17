https://ria.ru/20221017/tets-1824685903.html
Следователи выяснят причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2
Следователи выяснят причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2 - РИА Новости, 17.10.2022
Следователи выяснят причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2
Следственные органы организовали доследственную проверку после возгорания в блочном пункте подготовки газа Калининградской ТЭЦ-2, где один человек погиб, двое... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:10
2022-10-17T18:10
2022-10-17T18:10
происшествия
россия
калининградская область
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская тэц-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152382/87/1523828718_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_69b3f2f825485379a5d791db03c1835e.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после возгорания в блочном пункте подготовки газа Калининградской ТЭЦ-2, где один человек погиб, двое получили ожоги, сообщило СУСК РФ по Калининградской области.По предварительным данным, возгорание в блочном пункте подготовки газа, который находился в резерве, произошло в ходе ремонтных работ. Как информирует региональное следственное управление, в результате 54-летний сотрудник ТЭЦ погиб на месте происшествия, двое работников госпитализированы с ожогами.Отмечается, что возгорание удалось оперативно ликвидировать силами пожарной охраны ТЭЦ-2 и областного управления МЧС РФ.В настоящее время на месте происшествия работают следователи осматривают место происшествия.Как сообщал РИА Новости представитель "Интер РАО", возгорание на Калининградской ТЭЦ-2 не повлияло на энергоснабжение потребителей, станция работает в обычном режиме.
https://ria.ru/20221010/kaliningrad-1822742170.html
россия
калининградская область
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152382/87/1523828718_130:0:907:583_1920x0_80_0_0_423e22f4143d11494befe8ee365990c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининградская область, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская тэц-2
Происшествия, Россия, Калининградская область, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининградская ТЭЦ-2
Следователи выяснят причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2
СК установит причины возгорания на Калининградской ТЭЦ-2, где погиб человек