https://ria.ru/20221017/test-1824615495.html
Тест на COVID-19 для въезжающих непривитых россиян планируют отменить
Тест на COVID-19 для въезжающих непривитых россиян планируют отменить - РИА Новости, 17.10.2022
Тест на COVID-19 для въезжающих непривитых россиян планируют отменить
Роспотребнадзор планирует отменить тест на COVID-19 для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа, соответствующий документ ведомства опубликован на... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:58
2022-10-17T14:58
2022-10-17T15:31
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор планирует отменить тест на COVID-19 для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа, соответствующий документ ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3 признать утратившими силу",- говорится в проекте.Данный пункт в настоящее время предусматривает, что граждане России в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну должны пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. При этом, это правило не распространяется на тех, кто был привит в течение последних 12 месяцев или перенес заболевание в последние полгода.Роспотребнадзор также планирует организовать выборочное тестирование на COVID-19 в пунктах пропуска через границу."В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 (по эпидемиологическим показаниям – сплошного тестирования из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации) прибывших на территорию Российской Федерации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства",- говорится в проекте.В настоящее время выборочное тестирование предусмотрено только для иностранных граждан и лиц без гражданства.
https://ria.ru/20220830/koronavirus-1813132598.html
https://ria.ru/20220927/oae-1819728091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
14:58 17.10.2022 (обновлено: 15:31 17.10.2022)
Тест на COVID-19 для въезжающих непривитых россиян планируют отменить
Роспотребнадзор предложил отменить тест на COVID-19 для приезжающих непривитых россиян
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор планирует отменить тест на COVID-19 для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа, соответствующий документ ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3 признать утратившими силу",- говорится в проекте.
Данный пункт в настоящее время предусматривает, что граждане России
в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну должны пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. При этом, это правило не распространяется на тех, кто был привит в течение последних 12 месяцев или перенес заболевание в последние полгода.
Роспотребнадзор также планирует организовать выборочное тестирование на COVID-19 в пунктах пропуска через границу.
"В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 (по эпидемиологическим показаниям – сплошного тестирования из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации) прибывших на территорию Российской Федерации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства",- говорится в проекте.
В настоящее время выборочное тестирование предусмотрено только для иностранных граждан и лиц без гражданства.