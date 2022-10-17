https://ria.ru/20221017/test-1824615495.html

Тест на COVID-19 для въезжающих непривитых россиян планируют отменить

Тест на COVID-19 для въезжающих непривитых россиян планируют отменить - РИА Новости, 17.10.2022

Тест на COVID-19 для въезжающих непривитых россиян планируют отменить

Роспотребнадзор планирует отменить тест на COVID-19 для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа, соответствующий документ ведомства опубликован на... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:58

2022-10-17T14:58

2022-10-17T15:31

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор планирует отменить тест на COVID-19 для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа, соответствующий документ ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3 признать утратившими силу",- говорится в проекте.Данный пункт в настоящее время предусматривает, что граждане России в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну должны пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. При этом, это правило не распространяется на тех, кто был привит в течение последних 12 месяцев или перенес заболевание в последние полгода.Роспотребнадзор также планирует организовать выборочное тестирование на COVID-19 в пунктах пропуска через границу."В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 (по эпидемиологическим показаниям – сплошного тестирования из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации) прибывших на территорию Российской Федерации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства",- говорится в проекте.В настоящее время выборочное тестирование предусмотрено только для иностранных граждан и лиц без гражданства.

https://ria.ru/20220830/koronavirus-1813132598.html

https://ria.ru/20220927/oae-1819728091.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии