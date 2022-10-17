https://ria.ru/20221017/terakt-1824549124.html

При теракте под Белгородом погибли добровольцы из Нижегородской области

При теракте под Белгородом погибли добровольцы из Нижегородской области - РИА Новости, 17.10.2022

При теракте под Белгородом погибли добровольцы из Нижегородской области

Среди жертв теракта на полигоне под Белгородом есть добровольцы-контрактники из Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:29

2022-10-17T11:29

2022-10-17T14:45

нижегородская область

белгородская область

россия

происшествия

теракт на полигоне в белгородской области

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Среди жертв теракта на полигоне под Белгородом есть добровольцы-контрактники из Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин."На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал он в Telegram.Число погибших нижегородцев Никитин не уточнил. Он пообещал, что региональные власти окажут семьям погибших всю необходимую помощь, а военный комиссар уже организовал для них психологическое сопровождение.Теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области произошел 15 октября. Как сообщили в Минобороны, на занятиях по огневой подготовке два гражданина одной из стран СНГ расстреляли людей, среди которых были добровольцы, пожелавшие отправиться в зону специальной военной операции. Нападавших убили ответным огнем. Жертвами атаки стали 11 человек, еще 15 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20221016/terakt-1824355281.html

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