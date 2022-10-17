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В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 17.10.2022
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В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 17.10.2022
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:07
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технологии
telegram
brand analytics
москва
россия
владивосток
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.По состоянию на 20.07 мск понедельника, было зафиксировано 57 жалоб. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Владивостока, Рязани и Коломны.Пользователи жалуются на проблемы при получении сообщений и их пересылке.
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технологии, telegram, brand analytics, москва, россия, владивосток
Технологии, Telegram, Brand Analytics, Москва, Россия, Владивосток
20:07 17.10.2022 (обновлено: 20:17 17.10.2022)
 
В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.
По состоянию на 20.07 мск понедельника, было зафиксировано 57 жалоб. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Владивостока, Рязани и Коломны.
Пользователи жалуются на проблемы при получении сообщений и их пересылке.
Логотип Tinkoff Bank - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 15:56
В работе "Тинькофф мобайл" произошел сбой
 
ТехнологииTelegramBrand AnalyticsМоскваРоссияВладивосток
 
 
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