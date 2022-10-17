https://ria.ru/20221017/telegram-1824716690.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 17.10.2022
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:07
2022-10-17T20:07
2022-10-17T20:17
технологии
telegram
brand analytics
москва
россия
владивосток
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.По состоянию на 20.07 мск понедельника, было зафиксировано 57 жалоб. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Владивостока, Рязани и Коломны.Пользователи жалуются на проблемы при получении сообщений и их пересылке.
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технологии, telegram, brand analytics, москва, россия, владивосток
Технологии, Telegram, Brand Analytics, Москва, Россия, Владивосток
20:07 17.10.2022 (обновлено: 20:17 17.10.2022)
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера