https://ria.ru/20221017/telegram-1824716690.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 17.10.2022

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:07

2022-10-17T20:07

2022-10-17T20:17

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.По состоянию на 20.07 мск понедельника, было зафиксировано 57 жалоб. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Владивостока, Рязани и Коломны.Пользователи жалуются на проблемы при получении сообщений и их пересылке.

https://ria.ru/20220929/sboy-1820353072.html

москва

россия

владивосток

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, telegram, brand analytics, москва, россия, владивосток