https://ria.ru/20221017/tadzhikistan-1824538407.html

Новый посол России прибыл в Таджикистан и приступил к работе

Новый посол России прибыл в Таджикистан и приступил к работе - РИА Новости, 17.10.2022

Новый посол России прибыл в Таджикистан и приступил к работе

В Таджикистан прибыл и приступил к работе новый посол России Семен Григорьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского дипведомства в Душанбе. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:48

2022-10-17T10:48

2022-10-17T10:48

семен григорьев

игорь лякин-фролов

россия

таджикистан

абхазия

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ДУШАНБЕ, 17 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистан прибыл и приступил к работе новый посол России Семен Григорьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского дипведомства в Душанбе.До него этот пост с 2013 годе занимал Игорь Лякин-Фролов. Григорьев был первым послом России в Абхазии после признания республики Москвой в 2008 году. Он занимал этот пост до 2018 года.В 2000-2001 годах Григорьев работал политическим советником миссии ОБСЕ в Таджикистане. С 2006 по 2008 годы был советником-посланником посольства России в Афганистане и Иране.С февраля по декабрь 2008 года Семен Григорьев работал заместителем директора четвертого департамента СНГ МИД и занимался вопросами Абхазии и Южной Осетии. С 1 августа 2018 по август 2022 года — директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.

https://ria.ru/20221017/ucheniya-1824534989.html

https://ria.ru/20221014/puteshestviya-1823796358.html

россия

таджикистан

абхазия

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семен григорьев, игорь лякин-фролов, россия, таджикистан, абхазия