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Херсонские власти назвали причину перебоев с мобильной связью - РИА Новости, 17.10.2022
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Херсонские власти назвали причину перебоев с мобильной связью
Херсонские власти назвали причину перебоев с мобильной связью - РИА Новости, 17.10.2022
Херсонские власти назвали причину перебоев с мобильной связью
Причиной перебоев с мобильной связью и интернетом в Херсонской области стала авария на линиях связи, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:34
2022-10-17T15:34
общество
херсонская область
екатерина губарева
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Причиной перебоев с мобильной связью и интернетом в Херсонской области стала авария на линиях связи, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.Ранее сообщалось, что проблемы с сотовой связью начались в Херсоне после полуночи, не работал мобильный интернет, также был отключена передача сигнала по наземным линиями связи. В городе не работали банкоматы, терминалы безналичной оплаты. Приблизительно в 12.45 мск в понедельник связь была восстановлена."Причиной кратковременных проблем стала авария на линиях связи. Последствия происшествия были оперативно устранены специалистами", - написала Губарева в своем Telegram-канале.По ее словам, авария произошла на центральном приемно-передающем узле. На данный момент все неполадки устранены.
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общество, херсонская область , екатерина губарева, херсон
Общество, Херсонская область , Екатерина Губарева, Херсон
15:34 17.10.2022
 
Херсонские власти назвали причину перебоев с мобильной связью

Замглавы Херсонской ВГА Губарева: причиной перебоев с мобильной связью стала авария

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Причиной перебоев с мобильной связью и интернетом в Херсонской области стала авария на линиях связи, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.
Ранее сообщалось, что проблемы с сотовой связью начались в Херсоне после полуночи, не работал мобильный интернет, также был отключена передача сигнала по наземным линиями связи. В городе не работали банкоматы, терминалы безналичной оплаты. Приблизительно в 12.45 мск в понедельник связь была восстановлена.
"Причиной кратковременных проблем стала авария на линиях связи. Последствия происшествия были оперативно устранены специалистами", - написала Губарева в своем Telegram-канале.
По ее словам, авария произошла на центральном приемно-передающем узле. На данный момент все неполадки устранены.
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ОбществоХерсонская областьЕкатерина ГубареваХерсон
 
 
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