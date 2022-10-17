https://ria.ru/20221017/svyaz-1824626212.html

Херсонские власти назвали причину перебоев с мобильной связью

Херсонские власти назвали причину перебоев с мобильной связью - РИА Новости, 17.10.2022

Херсонские власти назвали причину перебоев с мобильной связью

Причиной перебоев с мобильной связью и интернетом в Херсонской области стала авария на линиях связи, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:34

2022-10-17T15:34

2022-10-17T15:34

общество

херсонская область

екатерина губарева

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Причиной перебоев с мобильной связью и интернетом в Херсонской области стала авария на линиях связи, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.Ранее сообщалось, что проблемы с сотовой связью начались в Херсоне после полуночи, не работал мобильный интернет, также был отключена передача сигнала по наземным линиями связи. В городе не работали банкоматы, терминалы безналичной оплаты. Приблизительно в 12.45 мск в понедельник связь была восстановлена."Причиной кратковременных проблем стала авария на линиях связи. Последствия происшествия были оперативно устранены специалистами", - написала Губарева в своем Telegram-канале.По ее словам, авария произошла на центральном приемно-передающем узле. На данный момент все неполадки устранены.

https://ria.ru/20221017/kherson-1824623552.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

общество, херсонская область , екатерина губарева, херсон