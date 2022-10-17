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Херсонские власти назвали причину перебоев с мобильной связью
Херсонские власти назвали причину перебоев с мобильной связью - РИА Новости, 17.10.2022
Херсонские власти назвали причину перебоев с мобильной связью
Причиной перебоев с мобильной связью и интернетом в Херсонской области стала авария на линиях связи, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:34
2022-10-17T15:34
2022-10-17T15:34
общество
херсонская область
екатерина губарева
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Причиной перебоев с мобильной связью и интернетом в Херсонской области стала авария на линиях связи, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.Ранее сообщалось, что проблемы с сотовой связью начались в Херсоне после полуночи, не работал мобильный интернет, также был отключена передача сигнала по наземным линиями связи. В городе не работали банкоматы, терминалы безналичной оплаты. Приблизительно в 12.45 мск в понедельник связь была восстановлена."Причиной кратковременных проблем стала авария на линиях связи. Последствия происшествия были оперативно устранены специалистами", - написала Губарева в своем Telegram-канале.По ее словам, авария произошла на центральном приемно-передающем узле. На данный момент все неполадки устранены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общество, Херсонская область , Екатерина Губарева, Херсон
Херсонские власти назвали причину перебоев с мобильной связью
Замглавы Херсонской ВГА Губарева: причиной перебоев с мобильной связью стала авария