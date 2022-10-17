https://ria.ru/20221017/sud-1824614352.html

В Челябинске дали 16 лет колонии обвиняемому в убийствах 20-летней давности

В Челябинске дали 16 лет колонии обвиняемому в убийствах 20-летней давности - РИА Новости, 17.10.2022

В Челябинске дали 16 лет колонии обвиняемому в убийствах 20-летней давности

Челябинский областной суд назначил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима 57-летнему мужчине, который в 2001 году убил мужчину на АЗС в Ингушетии, а... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:54

2022-10-17T14:54

2022-10-17T14:55

россия

челябинская область

челябинский областной суд

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Челябинский областной суд назначил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима 57-летнему мужчине, который в 2001 году убил мужчину на АЗС в Ингушетии, а также в 2002 году на дискотеке в Челябинской области ударил ножом посетителя, отчего тот скончался, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, подсудимый в августе 2001 года на АЗС в станице Нестеровская Сунженского района Ингушетии в ходе конфликта с работником несколько раз ударил его ножом, мужчина попытался убежать, но подсудимый его догнал и еще раз ударил ножом и ногами. Мужчина скончался.Кроме того, поясняет прокуратура, в марте 2002 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения на дискотеке в Доме культуры поселка Петровский Октябрьского района Челябинской области, спровоцировав конфликт с посетителем, ударил его ножом, а также ударил ножом еще двух мужчин, пытавшихся предотвратить конфликт. Всех госпитализировали, позже скончался мужчина, с которым произошел первоначальный конфликт. Подсудимый был объявлен в розыск правоохранительными органами Ингушетии, а также прокуратурой Октябрьского района. До момента задержания в сентябре 2021 года он жил на территории РФ по поддельным документам, оформленным на другое имя."Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего гражданина… С учетом позиции гособвинителя судом виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", - говорится в сообщении.Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктом "б" части 3, частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении двух лиц, а также повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), уточняется в сообщении.На следствии и в судебном заседании подсудимый отрицал вину в совершенных преступлениях, указывая, что оборонялся в ходе драки, поясняет пресс-центр.

https://ria.ru/20221017/ubiystvo-1824530004.html

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россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, челябинская область, челябинский областной суд, происшествия