https://ria.ru/20221017/subsidiya-1824608252.html

В Якутии семьи мобилизованных получат субсидию на проведение газа

В Якутии семьи мобилизованных получат субсидию на проведение газа - РИА Новости, 17.10.2022

В Якутии семьи мобилизованных получат субсидию на проведение газа

Семьи участников специальной военной операции на Украине, а также ветеранов боевых действий получат субсидию в 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:33

2022-10-17T14:33

2022-10-17T14:33

специальная военная операция на украине

общество

айсен николаев

украина

частичная мобилизация в россии

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ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. Семьи участников специальной военной операции на Украине, а также ветеранов боевых действий получат субсидию в 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования в дома, сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram.По словам главы региона, идея поддержать семьи при проведении газа в частные дома пришла во время встречи с женами и матерями мобилизованных.Ранее сообщалось, что в Якутии помимо единовременной выплаты в 200 тысяч рублей семьи призванных в рамках частичной мобилизации освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

украина

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, айсен николаев, украина, частичная мобилизация в россии