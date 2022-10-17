В Якутии семьи мобилизованных получат субсидию на проведение газа
В Якутии семьи мобилизованных получат по 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области. Архивное фото
ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. Семьи участников специальной военной операции на Украине, а также ветеранов боевых действий получат субсидию в 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования в дома, сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram.
По словам главы региона, идея поддержать семьи при проведении газа в частные дома пришла во время встречи с женами и матерями мобилизованных.
"И теперь в соответствии с моим поручением семьи участников военной операции и ветераны боевых действий получат субсидию в размере 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования. Такая поддержка им будет оказана вне зависимости от семейного дохода", - рассказал Николаев.
Ранее сообщалось, что в Якутии помимо единовременной выплаты в 200 тысяч рублей семьи призванных в рамках частичной мобилизации освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.