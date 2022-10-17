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В Якутии семьи мобилизованных получат субсидию на проведение газа - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/subsidiya-1824608252.html
В Якутии семьи мобилизованных получат субсидию на проведение газа
В Якутии семьи мобилизованных получат субсидию на проведение газа - РИА Новости, 17.10.2022
В Якутии семьи мобилизованных получат субсидию на проведение газа
Семьи участников специальной военной операции на Украине, а также ветеранов боевых действий получат субсидию в 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:33
2022-10-17T14:33
специальная военная операция на украине
общество
айсен николаев
украина
частичная мобилизация в россии
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ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. Семьи участников специальной военной операции на Украине, а также ветеранов боевых действий получат субсидию в 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования в дома, сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram.По словам главы региона, идея поддержать семьи при проведении газа в частные дома пришла во время встречи с женами и матерями мобилизованных.Ранее сообщалось, что в Якутии помимо единовременной выплаты в 200 тысяч рублей семьи призванных в рамках частичной мобилизации освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.
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общество, айсен николаев, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Айсен Николаев, Украина, Частичная мобилизация в России
14:33 17.10.2022
 
В Якутии семьи мобилизованных получат субсидию на проведение газа

В Якутии семьи мобилизованных получат по 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области. Архивное фото
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ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. Семьи участников специальной военной операции на Украине, а также ветеранов боевых действий получат субсидию в 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования в дома, сообщил глава республики Айсен Николаев в Telegram.
По словам главы региона, идея поддержать семьи при проведении газа в частные дома пришла во время встречи с женами и матерями мобилизованных.
"И теперь в соответствии с моим поручением семьи участников военной операции и ветераны боевых действий получат субсидию в размере 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования. Такая поддержка им будет оказана вне зависимости от семейного дохода", - рассказал Николаев.
Ранее сообщалось, что в Якутии помимо единовременной выплаты в 200 тысяч рублей семьи призванных в рамках частичной мобилизации освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАйсен НиколаевУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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