https://ria.ru/20221017/su-34-1824710176.html
Военная прокуратура ЮВО организовала проверку после крушения Су-34
Военная прокуратура ЮВО организовала проверку после крушения Су-34 - РИА Новости, 17.10.2022
Военная прокуратура ЮВО организовала проверку после крушения Су-34
Военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку в связи с падением военного самолета СУ-34 во дворе дома в Ейске, сообщает пресс-служба главной РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:34
2022-10-17T19:34
2022-10-17T20:03
су-34
крушение су-34 в ейске
происшествия
ейск
владимир путин
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку в связи с падением военного самолета СУ-34 во дворе дома в Ейске, сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры."Военной прокуратурой Южного военного округа организованы проверочные мероприятия в связи с падением и возгоранием военного самолета СУ-34 в жилом массиве в городе Ейске Краснодарского края", - говорится в сообщении.Добавляется, что на место происшествия выехал первый заместитель военного прокурора Южного военного округа.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.
https://ria.ru/20221017/eysk-1824715212.html
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су-34, крушение су-34 в ейске, происшествия, ейск, владимир путин, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Су-34, Крушение Су-34 в Ейске, Происшествия, Ейск, Владимир Путин, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:34 17.10.2022 (обновлено: 20:03 17.10.2022)
Военная прокуратура ЮВО организовала проверку после крушения Су-34
Военная прокуратура ЮВО организовала проверку после крушения Су-34 во дворе дома в Ейске