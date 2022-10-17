https://ria.ru/20221017/su-34-1824710176.html

Военная прокуратура ЮВО организовала проверку после крушения Су-34

Военная прокуратура ЮВО организовала проверку после крушения Су-34 - РИА Новости, 17.10.2022

Военная прокуратура ЮВО организовала проверку после крушения Су-34

Военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку в связи с падением военного самолета СУ-34 во дворе дома в Ейске, сообщает пресс-служба главной РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T19:34

2022-10-17T19:34

2022-10-17T20:03

су-34

крушение су-34 в ейске

происшествия

ейск

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку в связи с падением военного самолета СУ-34 во дворе дома в Ейске, сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры."Военной прокуратурой Южного военного округа организованы проверочные мероприятия в связи с падением и возгоранием военного самолета СУ-34 в жилом массиве в городе Ейске Краснодарского края", - говорится в сообщении.Добавляется, что на место происшествия выехал первый заместитель военного прокурора Южного военного округа.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.

https://ria.ru/20221017/eysk-1824715212.html

https://ria.ru/20221017/su-34-1824708856.html

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су-34, крушение су-34 в ейске, происшествия, ейск, владимир путин, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)