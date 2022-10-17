https://ria.ru/20221017/strategiya-1824655965.html

Россия примет меры для противодействия подрывной работе Запада

Россия примет меры для противодействия подрывной работе Запада - РИА Новости, 17.10.2022

Россия примет меры для противодействия подрывной работе Запада

В России для противодействия подрывной работе Запада примут документы стратегического планирования, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:06

2022-10-17T17:06

2022-10-17T19:37

олег храмов

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России для противодействия подрывной работе Запада примут документы стратегического планирования, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов.Так, в России разработают проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности для предотвращения латинизации общества. По словам Храмова, он поможет сохранить цивилизационный суверенитет страны.Замсекретаря также назвал ключевым вопросом скорейшее формирование конкурентоспособной информационной и игровой повестки для детской и молодежной аудитории.Он указал, что необходимо усилить организационные меры по защите информационно-культурного пространства России. Однако "за железным занавесом прятаться незачем", подчеркнул Храмов.По его словам, своего значения не теряет работа по выявлению источников, сил и средств деструктивного влияния Запада на традиционные российские ценности. Кроме того, следует вскрыть "методы, формы и специфические особенности воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание".Храмов указал, что у Совета безопасности есть информация о готовности США и их союзников применить новые подходы для разложения российского общества. При этом Запад учитывает происходящие в стране изменения.В первую очередь Запад пытается оказать воздействие на учреждения и организации системы образования, органы государственной власти, на деятелей культуры и искусства, представителей СМИ, добавил замсекретаря. Выбирая цели, США и их союзники рассчитывают на неустойчивость молодого поколения, уточнил Храмов.Для подрывной работы Запад пытается создать "пятую колонну". В нее стремятся объединить придерживающихся оппозиционных взглядов известных бизнесменов, артистов, блогеров, политиков, а также "различных легко управляемых меньшинств", рассказал замсекретаря.Он также указал, что некоторые артисты саботируют перевод российской культурной среды в патриотическую плоскость.По словам Храмова, критика ранее подготовленного проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей "ожидаемо последовала от СМИ, имеющих статус иноагентов, либеральной части блогосферы и отдельных деятелей культуры, которые с началом специальной военной операции открыто выступили против России и оказались в рядах эмигрантов".Одна из причин такой позиции — нежелание подчиняться общественному контролю за работой творческих коллективов, получающих финансирование из казны, указал Храмов.При этом он не стал называть фамилий.

https://ria.ru/20220325/zapad-1780033219.html

https://ria.ru/20220817/gosduma-1810127560.html

https://ria.ru/20220921/putin-1818505541.html

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олег храмов, россия, совет безопасности рф