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Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине - РИА Новости, 17.10.2022
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Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине
Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине - РИА Новости, 17.10.2022
Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине
Пентагон подтвердил РИА Новости, что действительно рассматривает возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:45
2022-10-17T22:59
украина
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Пентагон подтвердил РИА Новости, что действительно рассматривает возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску."Мы рассматриваем все доступные опции, и это – один из возможных вариантов", - сказал агентству представитель Пентагона, отвечая на письменный запрос о такой возможности.Как сообщила ранее газета Politico, ссылаясь на свои источники, оборонное ведомство США может задействовать для этих целей средства из Инициативы содействия безопасности Украины – специальной программы, предназначенной для оказания постоянной поддержки украинской армии.На прошлой неделе Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink.
https://ria.ru/20221015/starlink-1824241023.html
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украина, министерство обороны сша
Украина, Министерство обороны США
22:45 17.10.2022 (обновлено: 22:59 17.10.2022)
 
Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине

Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Пентагон подтвердил РИА Новости, что действительно рассматривает возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.
"Мы рассматриваем все доступные опции, и это – один из возможных вариантов", - сказал агентству представитель Пентагона, отвечая на письменный запрос о такой возможности.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 09:37
Маск утверждает, что Россия пытается "убить" Starlink на Украине
Как сообщила ранее газета Politico, ссылаясь на свои источники, оборонное ведомство США может задействовать для этих целей средства из Инициативы содействия безопасности Украины – специальной программы, предназначенной для оказания постоянной поддержки украинской армии.
На прошлой неделе Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
08:00
Шоу Илона Маска показало Украине, кто ее хозяин
 
УкраинаМинистерство обороны США
 
 
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