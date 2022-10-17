https://ria.ru/20221017/starlink-1824745101.html

Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине

Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине - РИА Новости, 17.10.2022

Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине

Пентагон подтвердил РИА Новости, что действительно рассматривает возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T22:45

2022-10-17T22:45

2022-10-17T22:59

украина

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Пентагон подтвердил РИА Новости, что действительно рассматривает возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску."Мы рассматриваем все доступные опции, и это – один из возможных вариантов", - сказал агентству представитель Пентагона, отвечая на письменный запрос о такой возможности.Как сообщила ранее газета Politico, ссылаясь на свои источники, оборонное ведомство США может задействовать для этих целей средства из Инициативы содействия безопасности Украины – специальной программы, предназначенной для оказания постоянной поддержки украинской армии.На прошлой неделе Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink.

https://ria.ru/20221015/starlink-1824241023.html

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украина, министерство обороны сша