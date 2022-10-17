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Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства США - РИА Новости, 17.10.2022
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Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства США
Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства США - РИА Новости, 17.10.2022
Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства США
Миру нельзя позволить остаться без руководства США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T23:52
2022-10-17T23:52
в мире
энтони блинкен
сша
китай
стэнфордский университет
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Миру нельзя позволить остаться без руководства США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."С нашей точки зрения, это соревнование за форму того, что будет после следующего за холодной войной периода. Чьи ценности будут отражены. У нас простой выбор - мир сам себя не организует. Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух - ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями; или, того не лучше, - никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие", - сказал Блинкен на мероприятии в Стэнфордском университете.Трансляцию выступления Блинкена вел сайт госдепа.
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в мире, энтони блинкен, сша, китай, стэнфордский университет
В мире, Энтони Блинкен, США, Китай, Стэнфордский университет
23:52 17.10.2022
 
Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства США

Госсекретарь Блинкен: миру нельзя позволить остаться без руководства США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Миру нельзя позволить остаться без руководства США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"С нашей точки зрения, это соревнование за форму того, что будет после следующего за холодной войной периода. Чьи ценности будут отражены. У нас простой выбор - мир сам себя не организует. Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух - ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями; или, того не лучше, - никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие", - сказал Блинкен на мероприятии в Стэнфордском университете.
Трансляцию выступления Блинкена вел сайт госдепа.
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В миреЭнтони БлинкенСШАКитайСтэнфордский университет
 
 
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