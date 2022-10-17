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Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства США
Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства США - РИА Новости, 17.10.2022
Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства США
Миру нельзя позволить остаться без руководства США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T23:52
2022-10-17T23:52
2022-10-17T23:52
в мире
энтони блинкен
сша
китай
стэнфордский университет
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Миру нельзя позволить остаться без руководства США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."С нашей точки зрения, это соревнование за форму того, что будет после следующего за холодной войной периода. Чьи ценности будут отражены. У нас простой выбор - мир сам себя не организует. Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух - ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями; или, того не лучше, - никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие", - сказал Блинкен на мероприятии в Стэнфордском университете.Трансляцию выступления Блинкена вел сайт госдепа.
https://ria.ru/20221017/nato-1824750486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, сша, китай, стэнфордский университет
В мире, Энтони Блинкен, США, Китай, Стэнфордский университет
Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства США
Госсекретарь Блинкен: миру нельзя позволить остаться без руководства США