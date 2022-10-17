https://ria.ru/20221017/ssha-1824657108.html

Bloomberg: попытка США наказать ОПЕК+ ударит по Вашингтону

Bloomberg: попытка США наказать ОПЕК+ ударит по Вашингтону - РИА Новости, 17.10.2022

Bloomberg: попытка США наказать ОПЕК+ ударит по Вашингтону

Попытка Вашингтона наказать Саудовскую Аравию и других производителей нефти за решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может ударить по самим США, пишет... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:09

2022-10-17T17:09

2022-10-17T17:09

экономика

цены на нефть

джо байден

джон кирби

сша

вашингтон (штат)

саудовская аравия

опек

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Попытка Вашингтона наказать Саудовскую Аравию и других производителей нефти за решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может ударить по самим США, пишет Bloomberg.Как отмечает автор публикации Хавьер Блас, основным инструментом США против Саудовской Аравии может стать "закон о запрете картелей по добыче и экспорту нефти" или NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который предлагает подчинить ОПЕК антимонопольному закону Шермана."Принятие законопроекта позволит Белому дому подать антимонопольный иск против ОПЕК+ за манипулирование ценами на мировом рынке нефти", — говорится в статье.По словам обозревателя, этот шаг вынудит страны картеля принять ответные меры, которые могут "очень дорого" обойтись Вашингтону."Существует вероятность того, что законопроект увидит свет. Но, несмотря на то, что Байден стремится наказать Эр-Рияд и его союзников за сокращение поставок черного золота, было бы гораздо разумнее избегать эскалации путем внесения изменений в законодательство. В противном случае саудовцы могут избавиться от финансовых активов США и открыто заговорить о ценообразовании на нефть не в долларах", — говорится в статье.Блас отметил, что NOPEC в течение последних 25 лет был лишь угрозой и считался "ядерным" вариантом, который можно было бы использовать только в крайнем случае."Никто не ответил, что же будет, если законопроект примут? Будет ли США требовать антимонопольного расследования в отношении ОПЕК+? Дойдет ли дело до подачи иска против саудовцев в федеральный суд? И если иск будет подан и Вашингтон выиграет, сможет ли он добиться какой-либо компенсации? А самый главный вопрос — стоит ли игра свеч?" — подчеркнул автор статьи.В начале октября участники ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.Такое решение вызвало крайне негативную реакцию Белого дома. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Джо Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.

https://ria.ru/20221017/ssha-1824625715.html

https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html

сша

вашингтон (штат)

саудовская аравия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, джо байден, джон кирби, сша, вашингтон (штат), саудовская аравия, опек, санкции в отношении россии