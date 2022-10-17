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Advance: конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов - РИА Новости, 17.10.2022
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Advance: конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов
Advance: конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов - РИА Новости, 17.10.2022
Advance: конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов
Из-за напряжения в отношениях между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами в мире происходят тектонические геополитические изменения, пишет Антун Роша для... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:33
2022-10-17T17:20
в мире
джо байден
саудовская аравия
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
опек
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Из-за напряжения в отношениях между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами в мире происходят тектонические геополитические изменения, пишет Антун Роша для издания Advance."США крайне возмущены тем, что недавно саудовское руководство выказало такое непослушание, какого не позволяло себе много лет, возможно, с тех пор, как Вашингтон и Эр-Рияд создали союз нефтедоллара, который сделал мир таким, каким мы его знаем", — говорится в публикации. В статье отмечается, что теперь можно смело говорить о том, что саудовское руководство во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом встало на сторону президента России Владимира Путина, а не главы Белого дома Джо Байдена. В то время как Саудовская Аравия принимает "исключительно экономические" решения, Европа явно не в состоянии их принимать даже перед лицом еще большей катастрофы, во многом из-за того, что США управляют европейскими лидерами, считает автор. "Этот конфликт может привести к серьезному изменению союзов на мировой шахматной доске, и не станет сюрпризом, если Саудовская Аравия решит, что пришло время изменить свою позицию или, по крайней мере, более активно балансировать между двумя сторонами света, как это делает, например, Турция", — резюмировалось в статье. В начале октября участники ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.Такое решение вызвало крайне негативную реакцию Белого дома. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Джо Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221017/neft-1824523648.html
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саудовская аравия
сша
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в мире, джо байден, саудовская аравия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, опек
В мире, Джо Байден, Саудовская Аравия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, ОПЕК
15:33 17.10.2022 (обновлено: 17:20 17.10.2022)
 
Advance: конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов

Журналист Advance Роша: конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Салман Аль Сауд
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Салман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Салман Аль Сауд. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Из-за напряжения в отношениях между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами в мире происходят тектонические геополитические изменения, пишет Антун Роша для издания Advance.

"США крайне возмущены тем, что недавно саудовское руководство выказало такое непослушание, какого не позволяло себе много лет, возможно, с тех пор, как Вашингтон и Эр-Рияд создали союз нефтедоллара, который сделал мир таким, каким мы его знаем", — говорится в публикации.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
10:03
В США пришли в шок от пощечины, которую саудиты отвесили Байдену
В статье отмечается, что теперь можно смело говорить о том, что саудовское руководство во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом встало на сторону президента России Владимира Путина, а не главы Белого дома Джо Байдена.

В то время как Саудовская Аравия принимает "исключительно экономические" решения, Европа явно не в состоянии их принимать даже перед лицом еще большей катастрофы, во многом из-за того, что США управляют европейскими лидерами, считает автор.

"Этот конфликт может привести к серьезному изменению союзов на мировой шахматной доске, и не станет сюрпризом, если Саудовская Аравия решит, что пришло время изменить свою позицию или, по крайней мере, более активно балансировать между двумя сторонами света, как это делает, например, Турция", — резюмировалось в статье.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.
Такое решение вызвало крайне негативную реакцию Белого дома. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Джо Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США. - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 08:00
Запад толкнул Саудовскую Аравию в объятия Москвы
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреДжо БайденСаудовская АравияСШАВашингтон (штат)Владимир ПутинОПЕК
 
 
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