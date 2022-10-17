15:33 17.10.2022 (обновлено: 17:20 17.10.2022)
Advance: конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов
Журналист Advance Роша: конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Салман Аль Сауд
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Салман Аль Сауд. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Из-за напряжения в отношениях между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами в мире происходят тектонические геополитические изменения, пишет Антун Роша для издания Advance.
"США крайне возмущены тем, что недавно саудовское руководство выказало такое непослушание, какого не позволяло себе много лет, возможно, с тех пор, как Вашингтон и Эр-Рияд создали союз нефтедоллара, который сделал мир таким, каким мы его знаем", — говорится в публикации.
"США крайне возмущены тем, что недавно саудовское руководство выказало такое непослушание, какого не позволяло себе много лет, возможно, с тех пор, как Вашингтон и Эр-Рияд создали союз нефтедоллара, который сделал мир таким, каким мы его знаем", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что теперь можно смело говорить о том, что саудовское руководство во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом встало на сторону президента России Владимира Путина, а не главы Белого дома Джо Байдена.
В то время как Саудовская Аравия принимает "исключительно экономические" решения, Европа явно не в состоянии их принимать даже перед лицом еще большей катастрофы, во многом из-за того, что США управляют европейскими лидерами, считает автор.
"Этот конфликт может привести к серьезному изменению союзов на мировой шахматной доске, и не станет сюрпризом, если Саудовская Аравия решит, что пришло время изменить свою позицию или, по крайней мере, более активно балансировать между двумя сторонами света, как это делает, например, Турция", — резюмировалось в статье.
В начале октября участники ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.
В то время как Саудовская Аравия принимает "исключительно экономические" решения, Европа явно не в состоянии их принимать даже перед лицом еще большей катастрофы, во многом из-за того, что США управляют европейскими лидерами, считает автор.
"Этот конфликт может привести к серьезному изменению союзов на мировой шахматной доске, и не станет сюрпризом, если Саудовская Аравия решит, что пришло время изменить свою позицию или, по крайней мере, более активно балансировать между двумя сторонами света, как это делает, например, Турция", — резюмировалось в статье.
В начале октября участники ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.
Такое решение вызвало крайне негативную реакцию Белого дома. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Джо Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.
6 октября, 08:00Запад толкнул Саудовскую Аравию в объятия Москвы
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