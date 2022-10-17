https://ria.ru/20221017/ssha-1824625715.html

Advance: конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов

Advance: конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов - РИА Новости, 17.10.2022

Advance: конфликт США и Саудовской Аравии изменит карту мировых союзов

Из-за напряжения в отношениях между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами в мире происходят тектонические геополитические изменения, пишет Антун Роша для... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:33

2022-10-17T15:33

2022-10-17T17:20

в мире

джо байден

саудовская аравия

сша

вашингтон (штат)

владимир путин

опек

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Из-за напряжения в отношениях между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами в мире происходят тектонические геополитические изменения, пишет Антун Роша для издания Advance."США крайне возмущены тем, что недавно саудовское руководство выказало такое непослушание, какого не позволяло себе много лет, возможно, с тех пор, как Вашингтон и Эр-Рияд создали союз нефтедоллара, который сделал мир таким, каким мы его знаем", — говорится в публикации. В статье отмечается, что теперь можно смело говорить о том, что саудовское руководство во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом встало на сторону президента России Владимира Путина, а не главы Белого дома Джо Байдена. В то время как Саудовская Аравия принимает "исключительно экономические" решения, Европа явно не в состоянии их принимать даже перед лицом еще большей катастрофы, во многом из-за того, что США управляют европейскими лидерами, считает автор. "Этот конфликт может привести к серьезному изменению союзов на мировой шахматной доске, и не станет сюрпризом, если Саудовская Аравия решит, что пришло время изменить свою позицию или, по крайней мере, более активно балансировать между двумя сторонами света, как это делает, например, Турция", — резюмировалось в статье. В начале октября участники ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.Такое решение вызвало крайне негативную реакцию Белого дома. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Джо Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221017/neft-1824523648.html

https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html

саудовская аравия

сша

вашингтон (штат)

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, саудовская аравия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, опек