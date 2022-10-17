https://ria.ru/20221017/ssha-1824606916.html
Разговор Байдена с маленькой девочкой шокировал пользователей Сети
Разговор Байдена с маленькой девочкой шокировал пользователей Сети - РИА Новости, 17.10.2022
Разговор Байдена с маленькой девочкой шокировал пользователей Сети
Совет президента США Джо Байдена маленькой девочке на встрече со сторонниками Белого дома в Ирвине не заводить серьезные отношения до 30 лет вызвал негативную... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:30
2022-10-17T14:30
2022-10-17T14:43
в мире
джо байден
барак обама
камала харрис
сша
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Совет президента США Джо Байдена маленькой девочке на встрече со сторонниками Белого дома в Ирвине не заводить серьезные отношения до 30 лет вызвал негативную реакцию в Сети.Во время селфи после своего выступления Байден положил руки на плечи ребенка и повернул ее к себе."Никаких парней, пока тебе не исполнится 30", — сказал глава Белого дома.Девочку смутило подобное высказывание американского лидера."Хорошо. Буду иметь в виду", — ответила она.Растерянное лицо ребенка попало на видео и стало одним из самых обсуждаемых в соцсетях."Главный демон западной развратной цивилизации", — написал один из пользователей."Этот человек — извращенец и педофил. Он уже в таком солидном возрасте, а ему абсолютно не стыдно за свое поведение", — согласился другой комментатор."Настоящее лицо Америки", — отметил еще один из читателей."Я не понимаю, как люди позволяют жуткому Джо приближаться к своим детям?" — задался вопросом четвертый пользователь."Как тренер детской спортивной команды, могу сказать, что моя голова слетела бы с плеч, если бы я допустил подобное поведение", — подчеркнул пятый читатель."Почему никто не заметил реакцию ребенка? Она напугана, а взрослые даже не пошевелили пальцем, чтобы остановить этот беспредел", — подытожили пользователи.Американский лидер отправился в Ирвин, штат Калифорния, чтобы ознакомить пожилых людей с положениями закона о снижении инфляции.Джо Байден, которому в этом году исполнится 80 лет, часто попадает в неловкие ситуации. Так, в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20221017/bayden-1824496062.html
https://rsport.ria.ru/20221017/bayden-1824539383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, барак обама, камала харрис, сша, калифорния
В мире, Джо Байден, Барак Обама, Камала Харрис, США, Калифорния
14:30 17.10.2022 (обновлено: 14:43 17.10.2022)
Разговор Байдена с маленькой девочкой шокировал пользователей Сети
Пользователей Сети шокировал разговор президента США Байдена с маленькой девочкой
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Совет президента США Джо Байдена маленькой девочке на встрече со сторонниками Белого дома в Ирвине не заводить серьезные отношения до 30 лет вызвал негативную реакцию в Сети
.
Во время селфи после своего выступления Байден положил руки на плечи ребенка и повернул ее к себе.
"Никаких парней, пока тебе не исполнится 30", — сказал глава Белого дома.
Девочку смутило подобное высказывание американского лидера.
"Хорошо. Буду иметь в виду", — ответила она.
Растерянное лицо ребенка попало на видео и стало одним из самых обсуждаемых в соцсетях.
"Главный демон западной развратной цивилизации", — написал один из пользователей.
"Этот человек — извращенец и педофил. Он уже в таком солидном возрасте, а ему абсолютно не стыдно за свое поведение", — согласился другой комментатор.
"Настоящее лицо Америки", — отметил еще один из читателей.
"Я не понимаю, как люди позволяют жуткому Джо приближаться к своим детям?" — задался вопросом четвертый пользователь.
"Как тренер детской спортивной команды, могу сказать, что моя голова слетела бы с плеч, если бы я допустил подобное поведение", — подчеркнул пятый читатель.
"Почему никто не заметил реакцию ребенка? Она напугана, а взрослые даже не пошевелили пальцем, чтобы остановить этот беспредел", — подытожили пользователи.
Американский лидер отправился в Ирвин, штат Калифорния
, чтобы ознакомить пожилых людей с положениями закона о снижении инфляции.
Джо Байден, которому в этом году исполнится 80 лет, часто попадает в неловкие ситуации. Так, в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы
Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис
президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина
, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию
с Ливией
и Ирак
с Ираном
.