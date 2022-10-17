https://ria.ru/20221017/ssha-1824606916.html

Разговор Байдена с маленькой девочкой шокировал пользователей Сети

Разговор Байдена с маленькой девочкой шокировал пользователей Сети - РИА Новости, 17.10.2022

Разговор Байдена с маленькой девочкой шокировал пользователей Сети

Совет президента США Джо Байдена маленькой девочке на встрече со сторонниками Белого дома в Ирвине не заводить серьезные отношения до 30 лет вызвал негативную... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:30

2022-10-17T14:30

2022-10-17T14:43

в мире

джо байден

барак обама

камала харрис

сша

калифорния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824602869_81:0:1258:662_1920x0_80_0_0_2e0e6bbf9f38f97a5f599d8e4d209433.png

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Совет президента США Джо Байдена маленькой девочке на встрече со сторонниками Белого дома в Ирвине не заводить серьезные отношения до 30 лет вызвал негативную реакцию в Сети.Во время селфи после своего выступления Байден положил руки на плечи ребенка и повернул ее к себе."Никаких парней, пока тебе не исполнится 30", — сказал глава Белого дома.Девочку смутило подобное высказывание американского лидера."Хорошо. Буду иметь в виду", — ответила она.Растерянное лицо ребенка попало на видео и стало одним из самых обсуждаемых в соцсетях."Главный демон западной развратной цивилизации", — написал один из пользователей."Этот человек — извращенец и педофил. Он уже в таком солидном возрасте, а ему абсолютно не стыдно за свое поведение", — согласился другой комментатор."Настоящее лицо Америки", — отметил еще один из читателей."Я не понимаю, как люди позволяют жуткому Джо приближаться к своим детям?" — задался вопросом четвертый пользователь."Как тренер детской спортивной команды, могу сказать, что моя голова слетела бы с плеч, если бы я допустил подобное поведение", — подчеркнул пятый читатель."Почему никто не заметил реакцию ребенка? Она напугана, а взрослые даже не пошевелили пальцем, чтобы остановить этот беспредел", — подытожили пользователи.Американский лидер отправился в Ирвин, штат Калифорния, чтобы ознакомить пожилых людей с положениями закона о снижении инфляции.Джо Байден, которому в этом году исполнится 80 лет, часто попадает в неловкие ситуации. Так, в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20221017/bayden-1824496062.html

https://rsport.ria.ru/20221017/bayden-1824539383.html

https://ria.ru/20221016/bayden-1824433947.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, барак обама, камала харрис, сша, калифорния