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ВС России поразили украинские батареи РСЗО и американские гаубицы М777 - РИА Новости, 17.10.2022
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ВС России поразили украинские батареи РСЗО и американские гаубицы М777
ВС России поразили украинские батареи РСЗО и американские гаубицы М777 - РИА Новости, 17.10.2022
ВС России поразили украинские батареи РСЗО и американские гаубицы М777
Российская артиллерия нанесла удары по украинским батареям РСЗО "Смерч" и американским гаубицам М777, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:54
2022-10-17T17:21
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российская артиллерия нанесла удары по украинским батареям РСЗО "Смерч" и американским гаубицам М777, сообщило Минобороны РФ."В рамках ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня "Смерч" в районе населенного пункта Казачая Лопань, а также батарее американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Металловка Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:54 17.10.2022 (обновлено: 17:21 17.10.2022)
 
ВС России поразили украинские батареи РСЗО и американские гаубицы М777

Минобороны России заявило об ударе по украинским РСЗО "Смерч" и американским гаубицам М777

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Ураган" подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине
Реактивная система залпового огня Ураган подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Реактивная система залпового огня "Ураган" подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российская артиллерия нанесла удары по украинским батареям РСЗО "Смерч" и американским гаубицам М777, сообщило Минобороны РФ.
"В рамках ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня "Смерч" в районе населенного пункта Казачая Лопань, а также батарее американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Металловка Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:44Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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