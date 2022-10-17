https://ria.ru/20221017/spetsoperatsiya-1824577859.html
ВС России поразили украинские батареи РСЗО и американские гаубицы М777
ВС России поразили украинские батареи РСЗО и американские гаубицы М777 - РИА Новости, 17.10.2022
ВС России поразили украинские батареи РСЗО и американские гаубицы М777
Российская артиллерия нанесла удары по украинским батареям РСЗО "Смерч" и американским гаубицам М777, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:54
2022-10-17T12:54
2022-10-17T17:21
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815741582_0:263:3164:2043_1920x0_80_0_0_82101b226cb89edf3111e4d68820aae8.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российская артиллерия нанесла удары по украинским батареям РСЗО "Смерч" и американским гаубицам М777, сообщило Минобороны РФ."В рамках ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня "Смерч" в районе населенного пункта Казачая Лопань, а также батарее американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Металловка Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815741582_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_b4abf83ba4ed4c25dabece84720277c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:54 17.10.2022 (обновлено: 17:21 17.10.2022)
ВС России поразили украинские батареи РСЗО и американские гаубицы М777
Минобороны России заявило об ударе по украинским РСЗО "Смерч" и американским гаубицам М777