https://ria.ru/20221017/spetsoperatsiya-1824577859.html

ВС России поразили украинские батареи РСЗО и американские гаубицы М777

ВС России поразили украинские батареи РСЗО и американские гаубицы М777 - РИА Новости, 17.10.2022

ВС России поразили украинские батареи РСЗО и американские гаубицы М777

Российская артиллерия нанесла удары по украинским батареям РСЗО "Смерч" и американским гаубицам М777, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:54

2022-10-17T12:54

2022-10-17T17:21

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российская артиллерия нанесла удары по украинским батареям РСЗО "Смерч" и американским гаубицам М777, сообщило Минобороны РФ."В рамках ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня "Смерч" в районе населенного пункта Казачая Лопань, а также батарее американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Металловка Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)